ETV Bharat / state

दीपावली पर रायपुर पुलिस अलर्ट, मुख्य बाजारों में व्यवस्था चाक चौबंद

रायपुर पुलिस बाजार क्षेत्र में यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों और वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है.

RAIPUR POLICE ON ALERT
दीपावली पर रायपुर पुलिस अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: दीपावली त्यौहार की खरीदारी की वजह से रायपुर के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए मुख्य बाजारों में सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था के इंतजाम में पुलिस जुटी है.

शहर को चार जोन में बांटा गया: शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र में रायपुर पुलिस ने व्यवस्थाएं की है. रायपुर SSP डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश के बाद शहर को चार प्रमुख बाजार क्षेत्र में बांटा गया है.

⦁ पंडरी बाजार क्षेत्र

⦁ तेलीबांधा बाजार क्षेत्र

⦁ गोल बाजार/सदर बाजार क्षेत्र

⦁ पुरानी बस्ती/ लाखे नगर बाजार क्षेत्र

खास बात यह है कि सभी 4 जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. सभी दुकानदारों और वाहन चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने. सभी जोनों में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई: रायपुर पुलिस बाजार क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था के लिए यातायात को बाधित करने वाले दुकानदारों और वाहन चालकों पर कार्रवाई भी कर रही है. रायपुर पुलिस, नगर निगम टीम प्रहरी के साथ संयुक्त रूप से विशेष अभियान चला रही है.

मंगलवार को कोतवाली चौक से चिकनी मंदिर गली, गोल बाजार थाना गली से जय स्तंभ चौक, बैजनाथ पारा से कोतवाली चौक तक अभियान चलाया गया. इस दौरान कुछ दुकानदारों के सड़क पर बिखरे कुर्सी, स्टेंड, डमी पुतले जैसे सामान जब्त भी किए गए.

पुलिस की नागरिकों से अपील: रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि त्योहार को देखते हुए बाजार क्षेत्र में खरीदारी के दौरान वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें. दुकानदार सामानों को रोड पर न निकालें. यातायात नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें.

पटाखा दुकानों के लिए जारी हुई एडवायजरी, पांच किलो का डीसीपी अग्निशामक यन्त्र अनिवार्य
धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं
20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

TAGGED:

RAIPUR POLICE ON ALERT
दीपावली 2025
रायपुर पुलिस अलर्ट
RAIPUR NEWS
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.