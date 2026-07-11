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रायपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, QRT को मिले 10 नए आधुनिक वाहन, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

रायपुर में QRT को मिले 10 नए आधुनिक वाहन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, QRT को मिले 10 नए आधुनिक वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: राजधानी रायपुर धीरे-धीरे महानगर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है. इस दौरान जनसंख्या बढ़ने के साथ ही गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी. ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था का सुचारू संचालन हो सके, आम जनता को ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति होने पर जाम से उन्हें राहत मिल सके इसके लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को 10 नए आधुनिक वाहन दिए गए हैं.

इन वाहनों को शनिवार को रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. QRT टीम को रवाना करने से पहले पुलिस कमिश्नर ने शहर के जाम प्रभावित प्रमुख स्थानों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से फीडबैक भी लिया.

तत्काल मौके पर पहुचंने के निर्देश

कमिश्नर ने सभी क्यूआरटी टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यातायात बाधित होने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य करें. ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. क्यूआरटी टीमों को आधुनिक संसाधनों और आवश्यक उपकरणों से लैस किया गया है. जिससे वे ट्रैफिक जाम, दुर्घटना या अन्य यातायात संबंधी परेशानी का त्वरित एवं प्रभावी समाधान कर सकें.

पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस नंबर पर करें कॉल

यातायात पुलिस रायपुर ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि शहर में कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति हो तो वे यातायात हेल्पलाइन नंबर 9479210632 पर तत्काल सूचना दें. सूचना प्राप्त होते ही निकटतम क्यूआरटी टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु रूप से संचालित करने पर काम करेगी.

जाम लगने पर हेल्पलाइन नंबर 94792-10632 पर सूचना दें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले, पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला, पुलिस उपायुक्त यातायात विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अर्चना झा, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सुरेंद्र साय पैकरा, रमेश येरेवार, सतीश ठाकुर, सीमा अहिरवार सहित यातायात पुलिस के समस्त थाना प्रभारियों एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.