ETV Bharat / state

15047 ई रिक्शा और ऑटो में लगाए गए QR कोड, दर्ज हुआ गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सुरक्षित सफर सुहाना सफर

रायपुर में 15 हजार ई रिक्शा और ऑटो में QR कोड लगाने पर पुलिस विभाग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ.

QR codes installed in e-rickshaws and autos
15047 ई रिक्शा और ऑटो में लगाए गए QR कोड (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर :रायपुर में पिछले 15 दिनों से ऑटो और ई रिक्शा में क्यूआर कोड लगाने के लिए वाहनों के ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू किया गया था. जिसके बाद शनिवार को शहर के 15047 ई रिक्शा और ऑटो में QR कोड लगाए गए. 15 दिनों के दौरान राजधानी के 15047 ई रिक्शा और ऑटो में QR कोड की शुरुआत हो चुकी है. ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है.

सुरक्षा के लिहाज से था कोड जरुरी

शहर में ऑटो का उपयोग आम जनता एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस्तेमाल करती है. उनकी सुरक्षा के लिए भी यह बेहद जरूरी था. इस QR कोड के माध्यम से ऑटो का नंबर, ड्राइवर का नाम, ऑटो मलिक का नाम सब कुछ आसानी से पता लगा सकते हैं. ई रिक्शा डिजिटल QR कोड शुभारंभ के इस कार्यक्रम में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले सहित ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

15047 ई रिक्शा और ऑटो में लगाए गए QR कोड (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि "शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा आधार ई रिक्शा और ऑटो है. शहर की अधिकांश जनता ई रिक्शा और ऑटो का उपयोग करते हैं. ई-रिक्शा और ऑटो को उनका पहचानपत्र और QR कोड देने का काम रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने किया है. पिछले 15 दिनों के दौरान लगभग 100% ऑटो और ई-रिक्शा का ऑनलाइन पंजीयन कराया गया था. इसमें ऑटो रिक्शा के मालिक का नाम ड्राइवर का नाम उनके मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड का नंबर उनके ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल जैसी चीज इस QR कोड में दर्ज है.
Entered into the Golden Book of World Records
15047 ई रिक्शा और ऑटो में लगाए गए QR कोड (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

शहर के 15047 ई रिक्शा और ऑटो में क्यूआर कोड लगाया जा रहा है. कोई भी यात्री ऑटो और ई-रिक्शा में सवारी करता है, तो इस QR कोड को स्कैन करने से उसे उसे ऑटो की पूरी डिटेल जानकारी मिल सकेगी. रात के अंधेरे में या फिर किसी सुनसान जगह पर यात्री ऑटो पर सफर कर रहा है तो ऑटो में लगी QR कोड का फोटो खींचकर अपने परिजनों को भेज सकता है. इससे परिजनों को यह पता चल सकेगा कि हमारे घर के लोग किस ऑटो या फिर ई रिक्शा में सफर कर रहे हैं- डॉ. संजीव शुक्ला,रायपुर पुलिस कमिश्नर

QR कोड में दर्ज है पूरी जानकारी

डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है. यह उतना ही महत्वपूर्ण ऑटो और ई रिक्शा के चालकों के लिए भी हैं. ऐसी स्थिति में अब लोग यह नहीं बोल पाएंगे कि यह ऑटो या फिर ई रिक्शा असुरक्षित है. इस QR कोड में सभी ऑटो चालक और मालिक के डिटेल रहेंगे जो उनके सम्मान और उनके पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही यह जनता की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है.

QR codes installed in e-rickshaws and autos
दर्ज हुआ गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज

रायपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह अपने तरह का यह एक यूनिक अभियान है. अगले चरण में हम ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को पहचान पत्र भी जारी करेंगे. ओला उबर और रैपीडो को लेकर उन्होंने कहा कि जब हम इन गाड़ियों को बुक करते हैं तो उनका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है. ओला उबर और रैपीडो कंपनी वालों के पास इन सभी गाड़ियों के डिटेल होते हैं. लेकिन ई रिक्शा और ऑटो ऐसे थे जिनका डिटेल कहीं भी नहीं था. ओला उबर और रैपीडो गाड़ी के लिए किसी तरह के QR कोड की आवश्यकता नहीं है.


अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर सोनू सूद का बयान, संलिप्त लोगों की संपत्ति को जब्त कर करें दान, धर्मांतरण यूसीसी पर भी दी राय
EXPLAINER : नदियों के कोख की कसक से बालू की बादशाहत ,बाहुबल और सत्ता संरक्षण में जिंदा जलती जिंदगी

जमीन बंटवारे के विवाद में मां की हत्या, कलयुगी दिव्यांग बेटे ने पिता का भी पैर तोड़ा, आरोपी गिरफ्तार


TAGGED:

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS
E RICKSHAWS AUTO RICKSHAWS
रायपुर पुलिस
संजीव शुक्ला
RAIPUR POLICE INSTALLED QR CODES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.