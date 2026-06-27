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15047 ई रिक्शा और ऑटो में लगाए गए QR कोड, दर्ज हुआ गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सुरक्षित सफर सुहाना सफर

रायपुर :रायपुर में पिछले 15 दिनों से ऑटो और ई रिक्शा में क्यूआर कोड लगाने के लिए वाहनों के ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू किया गया था. जिसके बाद शनिवार को शहर के 15047 ई रिक्शा और ऑटो में QR कोड लगाए गए. 15 दिनों के दौरान राजधानी के 15047 ई रिक्शा और ऑटो में QR कोड की शुरुआत हो चुकी है. ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है.

सुरक्षा के लिहाज से था कोड जरुरी

शहर में ऑटो का उपयोग आम जनता एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस्तेमाल करती है. उनकी सुरक्षा के लिए भी यह बेहद जरूरी था. इस QR कोड के माध्यम से ऑटो का नंबर, ड्राइवर का नाम, ऑटो मलिक का नाम सब कुछ आसानी से पता लगा सकते हैं. ई रिक्शा डिजिटल QR कोड शुभारंभ के इस कार्यक्रम में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले सहित ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

15047 ई रिक्शा और ऑटो में लगाए गए QR कोड (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि "शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा आधार ई रिक्शा और ऑटो है. शहर की अधिकांश जनता ई रिक्शा और ऑटो का उपयोग करते हैं. ई-रिक्शा और ऑटो को उनका पहचानपत्र और QR कोड देने का काम रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने किया है. पिछले 15 दिनों के दौरान लगभग 100% ऑटो और ई-रिक्शा का ऑनलाइन पंजीयन कराया गया था. इसमें ऑटो रिक्शा के मालिक का नाम ड्राइवर का नाम उनके मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड का नंबर उनके ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल जैसी चीज इस QR कोड में दर्ज है.