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सोशल मीडिया पर छाई रायपुर पुलिस, 9 महीने में बना लिए लाखों फालोअर्स

रायपुर: 2026 में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस अब लोगों के बीच अपनी पकड़ सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत कर रही है. रायपुर पुलिस हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की समस्या और शिकायतों को सुनने के साथ ही उनका समाधान भी कर रही है. इस वजह से भी लोगों का रुझान रायपुर पुलिस के प्रति बढ़ा है. पहले केवल पुलिस के अधिकारी ही सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी बात रखा करते थे, लेकिन अब अलग-अलग विषय और विशेषज्ञ भी सोशल मीडिया पर आकर आम आदमी से सीधा संवाद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे संवाद का फायदा अब तेजी से पुलिस को मिलने लगा है. पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही है. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सोशल मीडिया जैसे X इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाकर लोगों से सीधे जुड़ रही है, जो कहीं ना कहीं आम जनता और पुलिस के बीच बढ़ी हुई दूरियों को कम करने का काम कर रही है. इन्हीं तमाम विषयों को लेकर ईटीवी भारत ने ट्रैफिक DCP एवं प्रोटोकॉल अधिकारी डॉ अर्चना झा से बात की.

9 महीने में बना लिए लाखों फालोअर (ETV Bharat)

सोशल मीडिया में पुलिस के फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा आज लाखों में पहुंच गया है. इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं ?

जवाब: ओवरऑल अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, X में देखें तो हमारे 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. लगातार लोग संवाद को पसंद कर रहे हैं. आज का युवा वर्ग मुख्य रुप से सोशल मीडिया का प्रयोग करता है. ऐसे में हम भी सोशल मीडिया को एक टूल के रुप में इस्तेमाल कर रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी पहुंचा लोगों तक बढ़ा रहे हैं. संवाद के साथ-साथ हम लोगों को जागरुक भी कर रहे हैं. जागरूकता के लिए लगातार अलग-अलग कैंपेन भी हम चला रहे हैं. लोगों के जो भी कमेंट होते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं. मूल्यांकन के बाद जो भी सूचनाएं हम तक पहुंच रही है उसपर हम काम भी कर रहे हैं. लोग भी हमें सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रहे हैं. पब्लिक से मिली जानकारी हमारे लिए कारगर साबित हो रही है. अवेयरनेस कैंपन को लेकर हम और काम भी भविष्य में करेंगे. हम हर संडे को फेसबुक लाइव करते हैं, इस लाइव प्रोग्राम में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं. जो भी गेस्ट होते हैं वो आपको रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कानूनी दिक्कतों को लेकर आपको अवेयर करते हैं. लाइव में प्रशासनिक अधिकारी भी बैठते हैं. पब्लिक सी समस्याएं भी सुनी जाती है. जो समस्याएं सामने आती है उसका समाधान भी निकाला जाता है. अब हम फेसबुक 2 प्वाइंट पर काम कर रहे हैं. यहां जनता हमसे सीधे सवाल और जवाब कर सकती है. यहां पर आपको सवाल के साथ समाधान भी मिलेगा. सोशल मीडिया के जरिए हमने सुरक्षा कैंपने भी चलाया है. जिसमें अधिकारी अलग-अलग विषयों पर एक से 2 मिनट की जानकारी शेयर करते हैं. हम एक से 2 मिनट का वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं. ये वीडियो आपको बताता है कि आपको किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.

हम बताते हैं कि पीएम राहत योजना क्या है, राहवीर योजना क्या है. दो-दो मिनट के सेगमेंट अगल-अलग मुद्दों पर होते हैं और उसके जो फायदे होते हैं, वो बताए जाते हैं. इसके साथ ही हमने कुछ शॉर्ट मूवीज भी बनवाई है. हम फिल्मों के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं. फिल्में जागरुकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम है, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं. हमने पब्लिक को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए अवेयर करने का काम किया है. हमने इसके लिए ट्रैफिक हैकाथान चलाया है. जिसमें अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों से QR कोड स्कैन करवाकर फॉर्म भरवाए हैं और प्रपोजल्स भी बुलवाएं हैं.

हमें जो भी अच्छे सुझाव मिले हैं उनपर अमल भी कर रहे हैं. इसके अलावा एक साइबर संकल्प साइबर अपराधों से बचने के लिए ट्रेनिंग मॉडयूल पर भी हम काम कर रहे हैं, इसको भी हमने सोशल मीडिया में लॉन्च किया है. जिसमें QR कोड स्कैन करके उसका प्रयोग हम कर सकते हैं. इसके माध्यम से साइबर सुरक्षा की शिक्षा प्राप्त कर साइबर अपराधों से बच सकते हैं. कुल मिलाकर सोशल मीडिया का हम सार्थक इस्तेमाल कर रहे हैं. जनता तक हमारी रिच और इंगेजमेंट दोनों बढ़ रही है. हमारी रीच लगभग 8 से 9 करोड़ औसतन पोस्ट में रहती है. क्योंकि प्रति माह हमारी रिच और इंगेजमेंट काफी बढ़ी है. इस वजह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं. यह बहुत अच्छा माध्यम है और हम भी अपनी बातें उन तक रख पा रहे हैं.





सवाल: लोगों की क्या और किस तरह की शिकायतें होती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से की जाती है ?

जवाब: देखिए जैसे कुछ रिल्स वायरल होती है. कहीं पर कोई अपराध होते हैं. उनको पता चलता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई वीडियो बनाकर कोई उसको अपलोड कर देता है. उस पर हम कार्यवाही करते हैं तो जो आप लोग देखते होंगे बिफोर आफ्टर रील टाइप का तो ऐसी चीजों पर भी हम कार्यवाही करते हैं. साथ ही साथ कई जगहों पर हमको ट्रैफिक से संबंधित सुझाव प्राप्त होते हैं. कई जगह पर आज असामाजिक तत्वों के द्वारा संबंधित सुझाव जानकारियां प्राप्त होती है. कहीं अपराधिक कृत्य के संबंध में भी जानकारी लोग देते हैं. सूचना देने वाले का नाम हम कहीं उजागर नहीं करते हैं वो हमको सोशल मीडिया में मैसेज में भी जानकारी देते हैं. उस पर हम कार्रवाई करते हैं.





सवाल: अभी जो पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वो किन विषयों के एक्सपर्ट होते हैं और उनके द्वारा क्या जानकारी आप लोगों को दी जा रही है ?

जवाब: जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको भी अलग-अलग समय पर हमने बुलाया है. जैसे करियर काउंसलिंग पर डॉक्टर वाजपेई साहब हमारे साथ जुड़े थे जो NIT के प्रोफेसर हैं. बच्चों के बाल संरक्षण के संबंध में उनके सुरक्षा के संबंध में राज्य बाल संरक्षण आयोग की मैडम हमारे साथ जुड़ी थीं. साथ ही साथ साइबर एक्सपर्ट के रूप में सोनाली गुहा जी हमारे बीच जुड़ीं. इसके साथ ही अलग-अलग विषयों पर जैसे साइबर अपराध में डीप फेक प्रोफाइल क्या होता है, उससे कैसे हम बच सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साइबर फॉरेंसिक के डॉक्टर विक्रांत जी जुड़े जो सीनियर साइंटिफिक ऑफीसर हैं. ऐसे विषय विशेषज्ञ अलग-अलग हमारे साथ जुड़ रहे हैं.





सवाल: क्या वजह है कि आप लोग इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपनी और आकर्षित करने में लगे हैं ?

जवाब: देखिए, सोशल मीडिया आज के जमाने में संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है. जिसमें की विशेष रूप से युवा वर्ग इसका अधिकांश इस्तेमाल करता है. कोई भी बातें रखने के लिए और एक साथ बहुत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छे टूल के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं. अगर सार्थक रूप से सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होता है. किसी को ध्यान में रखकर हमने जितने भी प्लेटफार्म हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, X जिस पर कमिश्नरेट के भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, उनपर लोगों के साथ जुड़ना प्रारंभ हो गया है, उनकी बातें और सेंटीमेंट को समझा जा रहा है. अब उसके अनुरूप ही हम सोशल मीडिया में लोगों को लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं. त्योहार पर हम लोगों को बधाई संदेश भी दे रहे हैं. चक्रवात अर्नब के दौरान भी हमने लोगों को संदेशों के जरिए सावधान किया और सुझाव भी दिए.