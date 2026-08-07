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पंडरी के बड़े ज्वेलर्स में डकैती की योजना, गैस कटर की तलाश कर रहे 3 गिरफ्तार

डकैती की प्लानिंग करने वाले दो आरोपी फरार हो गए हैं. आरोपी दिल्ली और बिहार के रहने वाले हैं, पुलिस की प्रोएक्टिव टीम की कार्रवाई.

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रायपुर ज्वेलर्स शॉप में डकैती की प्लानिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 9:06 AM IST

2 Min Read
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रायपुर: पंडरी थाना पुलिस ने गुरुवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पंडरी के कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की योजना बना रहे थे. डकैती करने के पहले ही पुलिस की प्रोएक्टिव टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की थी प्लानिंग

उत्तर जोन के DCP दीपमाला कश्यप ने बताया पुलिस प्रोएक्टिव टीम के द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बीती रात को पंडरी स्थित कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. पकड़े गए आरोपी ज्वेलर्स दुकान का ताला तोड़ने के लिए गैस कटर की तलाश कर रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके इन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक देशी पिस्तौल दो जिंदा कारतूस तीन मोबाइल फोन और कुछ कैश भी बरामद किए हैं.

डकैती की प्लानिंग कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रायपुर पुलिस की पीसी (ETV Bharat Chhattisgarh)

अप्रैल में डकैती के लिए की थी रेकी

DCP ने आगे बताया आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की गई तो पता चला कि अप्रैल महीने में पंडरी के कल्याण ज्वेलर्स में रेकी कर चुके थे. बुधवार को इस घटना को अंजाम देने वाले थे. इसके पहले ही पुलिस ने तीन आरोपियों को धर दबोचा. इस गिरोह के दो आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पकड़े गए आरोपी दिल्ली और बिहार के रहने वाले हैं.

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आरोपियों के पास मिला सामान (ETV Bharat Chhattisgarh)

यूपी बिहार के रहने वाले हैं आरोपी

पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 7 के पीछे नया रोड के पास संदिग्ध अवस्था में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.पंडरी थाना में आरोपियों के खिलाफ धारा 310 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है. तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल फोन और कुछ कैश भी बरामद किया है. दोनों फरार आरोपियों के द्वारा लगातार मोबाइल फोन पर अपडेट लिया जा रहा था. इसके साथ ही रेकी की फोटो शेयरिंग की जा रही थी. पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली के सुशांत कुमार और देवांश शर्मा है. वहीं बिहार के आरोपी का नाम मयंक सिंह है.

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