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रायपुर में 5 करोड़ का मादक पदार्थ नष्ट, गांजा, चरस और नशीले टैबलेट हुए जलकर राख

इस पूरी कार्रवाई के दौरान पर्यावरण के नियमों का पालन किया गया. आला अफसर मौके पर मौजूद रहे.

RAIPUR POLICE DESTROYED DRUGS
5 करोड़ का मादक पदार्थ नष्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: समाज को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला के निर्देशन में जब्त किए गए 5 करोड़ 65 लाख के ड्रग्स को नष्ट किया गया. जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा सिलतरा में में इसे आग के हवाले किया गया. यह कार्रवाई मध्य जोन पुलिस उपायुक्त आईपीएस उमेश प्रसाद गुप्ता की मौजूदगी में पूरी की गई. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मध्य जोन तारकेश्वर पटेल और जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे. मध्य जोन के विभिन्न थानों में दर्ज कुल 97 मामले में जब्त किए ग ए मादक पदार्थों को निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया.

नष्ट किए गए मादक पदार्थ

  • 494 किलोग्राम गांजा
  • 11,964 नशे की दवाएं
  • 11.217 किलोग्राम चरस
  • 31.95 ग्राम ब्राउन शुगर
  • 24.24 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स
  • 8.19 ग्राम कोकेन
RAIPUR POLICE DESTROYED DRUGS
5 करोड़ का मादक पदार्थ नष्ट (ETV Bharat)
RAIPUR POLICE DESTROYED DRUGS
5 करोड़ का मादक पदार्थ नष्ट (ETV Bharat)
RAIPUR POLICE DESTROYED DRUGS
5 करोड़ का मादक पदार्थ नष्ट (ETV Bharat)

पुलिस की चेतावनी, आगे भी जारी रहेगा एक्शन

इस पूरी कार्रवाई के दौरान पर्यावरण के नियमों का पूरा ख्याल रखा गया. बाकायदा पूर्व में ही पर्यावरणीय स्वीकृति, एनओसी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं की प्रक्रिया को पूरा किया गया. नशे के सामानों को नष्ट करने के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया. कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई.

छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार ये संदेश दे रही है कि वो नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. वहीं दूसरी ओर ऐसे आदतन अपराधियों एवं तस्करों के विरुद्ध पीआईटी-एनडीपीएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई और वित्तीय जांच के माध्यम से से उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है कि वो नशा मुक्त समाज को बनाने की दिशा में अपनी कार्रवाई जारी रखेगा.


क्या है एनडीपीएस एक्ट ?

NDPS एक्ट का फुलफार्म नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है. इस कानून को नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 भी कहा जाता है. हिंदी में इसे स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम 1985 कहते हैं. क्योकि साल 1985 में इसे पास किया गया था. इसे नशीले पदार्थों के सेवन, बेचने और बनाने से रोकने के लिए तैयार किया गया. कानून भारत में व्यक्ति को मादक दवाओं को बनाने, उत्पादन करने, खेती करने, स्वामित्व रखने, खरीदी करने,भण्डारण करने, परिवहन करने और उपभोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित करता है. सरकार एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों पर नियंत्रण करती है. क्योंकि कई नशीले पदार्थों का उत्पादन किया जाता है. इस कानून में 3 बार बदलाव भी किए जा चुके हैं. साल 1988, 2001 और साल 2014 में बदलाव किए गए थे.

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