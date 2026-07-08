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रायपुर में ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ने में पुलिस सफल, नशे के नेटवर्क पर एक्शन जारी- संदीप पटेल

रायपुर पुलिस का ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है. रायपुर वेस्ट जोन में भी कई बड़ी कार्रवाई की जा रही है.

Action against drug abuse in Raipur
रायपुर में नशे के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 5:33 PM IST

6 Min Read
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रायपुर: जनवरी महीने में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट बना है, जिसे उत्तर जोन, पश्चिम जोन और मध्य जोन में बांटा गया है. अलग-अलग जोन में ड्रग्स को लेकर बड़ी कार्रवाई भी की गई है. वर्तमान में गांजा तस्करों के खिलाफ सफेमा के तहत भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है.

रायपुर में गांजा की तस्करी कहां से और किस तरह से होती है? रायपुर में ड्रग्स की समस्या कितनी गंभीर है. शहर में सबसे अधिक कौन-कौन से नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं. ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस की क्या रणनीति है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत ने वेस्ट जोन के DCP संदीप पटेल से बात की.

रायपुर वेस्ट के डीसीपी संदीप पटेल से विशेष बातचीत (ETV BHARAT)

सवाल: रायपुर में ड्रग्स की समस्या कितनी गंभीर हो चली है ?

जवाब: ड्रग्स की समस्या समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती रहती है. वर्तमान में अलग-अलग तरह के ड्रग्स भी आ रहे हैं. पहले एक तरह से गांजा ही ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होता था. अब लोग ड्रग्स के रूप में मेडिसिंस का भी यानी नशीली दवाइयों का भी उपयोग कर रहे हैं. जिसमें टैबलेट और इंजेक्शन शामिल हैं. इसका चलन भी युवाओं के बीच बढ़ा है. इसके अलावा हेरोइन है, जिसको यहां पर लोकल भाषा में चिट्ठा कहा जाता है. इसके मामले भी सामने आए हैं. इसका भी इस्तेमाल युवाओं के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि ड्रग्स को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. ड्रग्स अलग-अलग फॉर्म में आ रहे हैं. इस वजह से ड्रग्स एक गंभीर समस्या बन गई है.

सवाल: रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद ड्रग्स के मामले बढ़े हैं या फिर घटे हैं ?

जवाब: पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार कार्रवाई की है. चाहे वह गांजा हो या हेरोइन पकड़ने का मामला हो या फिर दवाई और इंजेक्शन का मामला हो. इस तरह के सभी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है. रायपुर में ड्रग्स की समस्या गंभीर है. इस वजह से लगातार कार्रवाई की जा रही है. आने वाले समय में भी इस पर कार्रवाई होती रहेगी.

सवाल: ऐसे कौन-कौन से ड्रग्स हैं, जिसका रायपुर में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ?

जवाब: अबतक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस नजरिये से देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा गांजा पकड़ा गया है. इसके अलावा हेरोइन की खपत है. ऐसी प्रतिबंधित टैबलेट हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में हो रहा है.

सवाल: ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस क्या रणनीति होगी या पुलिस किस तरह की रणनीति अपना रही है ?

जवाब: पुलिस लगातार सूचना प्राप्त करके ड्रग्स पर कार्रवाई कर रही है. हमारे द्वारा एनडीपीएस के काफी मामले रजिस्टर किए हैं. इसके अलावा हम संवाद से समाधान कार्यक्रम रायपुर कमिश्नरेट में चला रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस तरह की बुराई से दूर रहें.

सवाल: ड्रग्स की तस्करी interstate फिर कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है ?

जवाब: अबतक पुलिस ने कई ड्रग्स पेडलर को पकड़ा है. ऐसे ड्रग तस्कर भी पकड़े गए हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं. हेरोइन के तस्कर को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर रायपुर लाया है. बहुत सारे मामलों में ओडिशा से गांजा तस्कर को भी रायपुर पकड़ कर लाया गया. इन सभी गांजा तस्करों पर कार्रवाई हो रही है.

सवाल: ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से गांजा की सप्लाई को तोड़ने के लिए पुलिस के पास क्या कोई रणनीति है ?

जवाब: ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है. इस तरह के जो भी मामले होते हैं, उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं.

सवाल: स्कूल कॉलेज और युवाओं को नशा से दूर रखा जाए, इसके लिए क्या प्लानिंग है ?

जवाब: स्कूल और कॉलेज में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं. इस जागरूकता कार्यक्रम का नाम है संवाद से समाधान कार्यक्रम. इसके माध्यम से स्कूल-कॉलेज के साथ ही अन्य सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं. नशा एक सामाजिक बुराई है. इसके बारे में लोगों को जागरुक करते हैं. उसकी बुराइयां बताते हैं और लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि इस तरह की बुराई से आप लोग दूर रहें. यदि किसी के द्वारा नशा का सामान सप्लाई किया जा रहा है या फिर कोई नशा कर रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें.

सवाल: वर्तमान में पुलिस के द्वारा गांजा तस्करों के खिलाफ सफेमा के तहत कार्रवाई की जा रही है, इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया होता है ?

जवाब: ड्रग्स के जो आदतन अपराधी होते हैं, ड्रग्स या फिर नशा का धंधा करने वालों की संपत्ति की पुलिस के द्वारा जांच की जाती है. अगर उनकी संपत्ति अवैध तरीके से या फिर नशा के माध्यम से एकत्र की गई है तो सफेमा के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाता है. उसके बाद उसकी संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई अदालत के द्वारा की जाती है.

सवाल: गांजा की सप्लाई कहां से होती है और कहां-कहां पर इसकी सप्लाई की जा रही है ?

जवाब: गांजा की सप्लाई मुख्य रूप से ओडिशा से होती है. जब पुलिस के द्वारा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि गांजा ओडिशा से यहां पर लाया जाता है. उसके बाद रायपुर के अलग-अलग एरिया में सप्लाई किया जाता है.

सवाल: रायपुर के अलावा गांजा की सप्लाई और कहां-कहां पर होती है ?

जवाब: छत्तीसगढ़ के रायपुर के साथ दूसरे राज्यों में भी गांजा की सप्लाई होती है. जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ओडिशा से गांजा की सप्लाई होती है.

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