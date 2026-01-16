ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क पर पुलिस का प्रहार, चार ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

रायपुर : छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने चार ड्रग्स तस्कर को अरेस्ट किया है. इनमें छत्तीसगढ़ के 3 और पंजाब का 1 आरोपी शामिल है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से हेरोइन और गांजा भी जप्त किया गया है.

रायपुर की डीडी नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चारों तस्करों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है. पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरोना स्थित शमशान घाट के पास दो व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शुभांसु मिरचे एवं यादवेन्द्र यादव उर्फ बिट्टु बताया. दोनों दुर्ग के रहने वाले थे. पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली. इनके पास से साढ़े तीन किलो गांजा जब्त किया गया. जिसकी कीमत 1 लाख 75 हजार रुपये बताई गई.

रायपुर एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)

आमानाका से हेरोइन तस्कर गिरफ्तार

रायपुर की आमानाका पुलिस को मुखबिर से हेरोइन तस्करी की सूचना मिली.सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों में राकेश कुमार, फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी हरभजन सिंह रायपुर का निवासी है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से 25 ग्राम हेरोइन जब्त किया. हेरोइन की कीमत 2 लाख 65 हजार रुपये बताई गई.

रायपुर का आमानाका थाना (ETV BHARAT)

गिरफ्त में आए सभी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. रायपुर पुलिस इस केस के आगे की जांच में जुट गई है.