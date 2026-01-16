ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क पर पुलिस का प्रहार, चार ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने गांजा और हेराइन तस्करी केस में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Chhattisgarh Police
ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने चार ड्रग्स तस्कर को अरेस्ट किया है. इनमें छत्तीसगढ़ के 3 और पंजाब का 1 आरोपी शामिल है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से हेरोइन और गांजा भी जप्त किया गया है.

सरोना से हुई ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी

रायपुर की डीडी नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चारों तस्करों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है. पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरोना स्थित शमशान घाट के पास दो व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शुभांसु मिरचे एवं यादवेन्द्र यादव उर्फ बिट्टु बताया. दोनों दुर्ग के रहने वाले थे. पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली. इनके पास से साढ़े तीन किलो गांजा जब्त किया गया. जिसकी कीमत 1 लाख 75 हजार रुपये बताई गई.

Raipur SP Office
रायपुर एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)

आमानाका से हेरोइन तस्कर गिरफ्तार

रायपुर की आमानाका पुलिस को मुखबिर से हेरोइन तस्करी की सूचना मिली.सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों में राकेश कुमार, फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी हरभजन सिंह रायपुर का निवासी है. पुलिस ने दोनों के कब्जे से 25 ग्राम हेरोइन जब्त किया. हेरोइन की कीमत 2 लाख 65 हजार रुपये बताई गई.

Amanaka Police Station of Raipur
रायपुर का आमानाका थाना (ETV BHARAT)

गिरफ्त में आए सभी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. रायपुर पुलिस इस केस के आगे की जांच में जुट गई है.

पशु तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, MCB जिले में डेढ़ महीने पहले पकड़ी गई थी 11 भैंसों की खेप

रिसाली निगम में सफाईकर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट, दो महीने के लिए बढ़ा काम लेकिन स्थायी समाधान नहीं

TAGGED:

DRUG NETWORK IN CG
OPERATION NISHCHAY
छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी
रायपुर आमानाका पुलिस
RAIPUR POLICE CRACK DOWN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.