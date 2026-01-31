ETV Bharat / state

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली: कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों को समझने 2 दिवसीय कार्यशाला

कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस अधिकारियों को कानूनी और प्रशासनिक जानकारी दी गई. मजिस्ट्रेट के अधिकारों और दायित्वों की बेहतर समझ देने के लिए आयोजन.

Raipur Police Training Workshop
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों को समझने 2 दिवसीय कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. दो दिवसीय ये कार्यशाला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों और दायित्वों की बेहतर समझ देने के उद्देश्य से रखी थी. जो 30 और 31 जनवरी को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (C4), रायपुर में हुई.

Raipur Police Training Workshop
कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस अधिकारियों को कानूनी और प्रशासनिक जानकारी दी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी राजपत्रित अधिकारी रहे प्रशिक्षण में शामिल

इस विशेष पाठशाला में कमिश्नरेट रायपुर के सभी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP) और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) अपने-अपने कार्यपालिक स्टाफ के साथ शामिल हुए. करीब 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस प्रशिक्षण का हिस्सा बने.

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने किया उद्घाटन

प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला (IPS) ने किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत मिले अधिकारों का उपयोग सजगता, जिम्मेदारी और प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से नियंत्रण किया जा सके.

Raipur Police Training Workshop
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के.के. वाजपेयी ने विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

के.के. वाजपेयी ने दिया विशेषज्ञ प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यशाला में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के.के. वाजपेयी ने विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण दिया. उन्होंने अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्व, वैधानिक अधिकार, कानूनी प्रावधान, व्यावहारिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

केस स्टडी और प्रश्न-उत्तर से बढ़ी समझ

प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक उदाहरण, केस स्टडी और प्रश्न-उत्तर आधारित सत्रों के माध्यम से अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया, जिससे उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में निर्णय लेने में आसानी हो सके.

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

  • अमित तुकाराम कांबले (IPS), अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर
  • उमेश गुप्ता (IPS), डीसीपी मध्य जोन
  • मयंक गुर्जर (IPS), डीसीपी उत्तर जोन
  • संदीप पटेल (IPS), डीसीपी पश्चिम जोन
  • स्मृतिक राजनाला (IPS), डीसीपी साइबर एवं क्राइम

यह दो दिवसीय विशेष पाठशाला पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता, कानूनी शुद्धता और निर्णय क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई.

Explainer: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, सुरक्षा की नई गारंटी या प्रशासनिक बदलाव की बड़ी परीक्षा?
कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पदभार किया ग्रहण, कहा क्राइम कंट्रोल करना पहला लक्ष्य,नई टीम उत्साह के साथ करेगी काम
रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, आईपीएस संजीव शुक्ला बनाए गए पहले पुलिस आयुक्त, 15 आईपीएस का तबादला

TAGGED:

RAIPUR POLICE COMMISSIONERATE
EXECUTIVE MAGISTRATE TRAINING
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
RAIPUR POLICE TRAINING WORKSHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.