रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली: कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों को समझने 2 दिवसीय कार्यशाला

कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों को समझने 2 दिवसीय कार्यशाला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इस विशेष पाठशाला में कमिश्नरेट रायपुर के सभी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP) और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) अपने-अपने कार्यपालिक स्टाफ के साथ शामिल हुए. करीब 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस प्रशिक्षण का हिस्सा बने.

कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस अधिकारियों को कानूनी और प्रशासनिक जानकारी दी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. दो दिवसीय ये कार्यशाला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों और दायित्वों की बेहतर समझ देने के उद्देश्य से रखी थी. जो 30 और 31 जनवरी को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (C4), रायपुर में हुई.

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने किया उद्घाटन

प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला (IPS) ने किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत मिले अधिकारों का उपयोग सजगता, जिम्मेदारी और प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से नियंत्रण किया जा सके.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के.के. वाजपेयी ने विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

के.के. वाजपेयी ने दिया विशेषज्ञ प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यशाला में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के.के. वाजपेयी ने विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण दिया. उन्होंने अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्व, वैधानिक अधिकार, कानूनी प्रावधान, व्यावहारिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

केस स्टडी और प्रश्न-उत्तर से बढ़ी समझ

प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक उदाहरण, केस स्टडी और प्रश्न-उत्तर आधारित सत्रों के माध्यम से अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया, जिससे उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में निर्णय लेने में आसानी हो सके.

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

अमित तुकाराम कांबले (IPS), अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर

उमेश गुप्ता (IPS), डीसीपी मध्य जोन

मयंक गुर्जर (IPS), डीसीपी उत्तर जोन

संदीप पटेल (IPS), डीसीपी पश्चिम जोन

स्मृतिक राजनाला (IPS), डीसीपी साइबर एवं क्राइम

यह दो दिवसीय विशेष पाठशाला पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता, कानूनी शुद्धता और निर्णय क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई.