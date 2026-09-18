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गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट मुस्तैद

रायपुर पुलिस ड्रोन और पेट्रोलिंग कर नजर रख रही है. आस्था पर खलल डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

RAIPUR GANESH UTSAV
गणेश पूजा पर रायपुर पुलिस अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2026 at 1:14 PM IST

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रायपुर: 14 सितंबर से राजधानी सहित पूरे देश में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से मुस्तैद है. चोर बदमाश और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट हर क्षेत्र में पेट्रोलिंग टीम के साथ ही ड्रोन की मदद से पैनी नजर बनाए हुई है.

ड्रोन से चोर बदमाशों पर नजर

गणेश उत्सव के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही, विभिन्न गणेश पंडालों में होने वाली भीड़ और प्रमुख मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम और ड्रोन की मदद से निगरानी शुरू कर दी है. ट्रैफिक DCP डॉ. अर्चना झा ने बताया कि यातायात पुलिस गणेश उत्सव के दौरान शहर के विभिन्न गणेश पंडालों, प्रमुख मार्गों एवं उत्सव से संबंधित आवागमन वाले मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रख रही है, ताकि असामाजिक तत्व और गुंडा बदमाश जैसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके. ड्रोन के माध्यम से शहर के गणेश पंडाल के साथ ही चौक चौराहो और घनी बस्तियों पर भी पैनी नजर है.

गणेश पूजा के दौरान रायपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat Chhattisgarh)

भीड़ और ट्रैफिक भी होगी नियंत्रित

ट्रैफिक DCP ने आगे बताया गणेश उत्सव के दौरान लोगों की भीड़ बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में कई बार एंबुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पाता. इसे भी ध्यान में रखा गया है. ड्रोन के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों का पता चल पाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम तुरंत क्लियर हो सकेगा और एंबुलेंस समय पर अपने गंतव्य पहुंच सकेगी.

Raipur Ganesh Utsav
रायपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रायपुर यातायात पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक एवं मैदानी पुलिस व्यवस्था का समुचित उपयोग किया जा रहा है. ताकि किसी तरह की घटना दुर्घटना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सके.

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