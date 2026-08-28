शहीद परिवारों के साथ रायपुर पुलिस ने मनाया रक्षाबंधन, उपहार में हेलमेट भेंट कर लिया सुरक्षा का संकल्प
रायपुर पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी शहर के शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के घर पहुंचे और उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 28, 2026 at 8:36 AM IST
रायपुर: शहीद परिवारों के साथ आत्मीय जुड़ाव और शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से इस साल रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष पहल की गई. रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल डॉ. अर्चना झा के निर्देश पर गुरुवार को कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी शहर के शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के घर पहुंचे और उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया.
पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. शहीद पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस विभाग एवं समाज की सुरक्षा के लिए दिए गए योगदान और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए परिवारजनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया. रक्षाबंधन के अवसर पर शहीद परिवार की बहनों एवं महिला सदस्यों द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रक्षा सूत्र बांधा गया. पुलिस अधिकारियों ने परिवारजनों को रक्षा बंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा का उपहार भेंट किया. यह संदेश दिया कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार कमिश्नरेट पुलिस परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं.
रक्षाबंधन के साथ सड़क सुरक्षा का संदेश
कमिश्नरेट पुलिस की इस पहल की खास बात यह रही कि शहीद परिवारों को दिए गए उपहारों में हेलमेट भी शामिल किया गया. हेलमेट भेंट कर पुलिस अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों के साथ सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश साझा किया. दो-पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का संकल्प लिया. इस पहल का उद्देश्य केवल पर्व की शुभकामनाएं देना नहीं बल्कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के साथ पुलिस विभाग के भावनात्मक एवं पारिवारिक संबंध को और मजबूत करना है.
रक्षा बंधन के इस अवसर पर शहीद परिवारों के घर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आत्मीय संवाद स्थापित कर सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया. इस पहल से शहीद परिवारों में भी अपनत्व एवं सम्मान की भावना और मजबूत हुई.