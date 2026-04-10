लग्जरी वाहन से ऑल इंडिया में चेन स्नैचिंग, 8 आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, रायपुर पुलिस का एक्शन
छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले बड़े गिरोह के पकड़ा है. पढ़िए पूरी खबर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 10, 2026 at 10:55 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. पुलिस कई कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है. इस कड़ी में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रायपुर से कुल 8 चेन स्नैचर गिरफ्तार किया गए हैं. इनमें से 7 आरोपी महिला और एक आरोपी पुरुष है. सभी आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.
रायपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात
बात अगर रायपुर शहर की करें तो एक दर्जन से ज्यादा चेन स्नेचिंग की वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था. पकड़े गए सभी आरोपी आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं. आरोपियों ने गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 10 हजार रुपए नगद, सोने का चैन, मोबाइल फोन और एक इनोवा वाहन जप्त किया है. जिसकी कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है. डीडी नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 304 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई. गिरफ्तार आरोपियों में 7 आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं. जबकि एक आरोपी महाराष्ट की है. एमपी के आरोपियों में संध्या सकटे, सोनिया हातागले, साखरा बाई, ज्योति सकटे, सरिता ज्वरे, सपना हातागले और अभय हातागले है. जबकि उज्जवला हातागले महाराष्ट्र की रहने वाली है.
चेन स्नैचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
क्राइम एंड साइबर पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला ने गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डीडी नगर थाने में पीड़ित तरुणेन्द्र वर्मा ने 8 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी माता निर्मल वर्मा चंगोराभाठा सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए गई थी. कुछ देर बाद अपने गले को हाथ से छूकर देखी तो गले में पहनी हुई सोने की चेन गायब हो गई थी. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह की तलाश में जुट गई. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया.
रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड के आसपास घेराबंदी करके चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह की 7 महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है- स्मृतिक राजनाला, पुलिस उपायुक्त, क्राइम एंड साइबर पुलिस रायपुर
गिरफ्तार आरोपियों ने राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना,सरस्वती नगर थाना,कोतवाली थाना,गोल बाजार थाना और खमतराई थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था. सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं.