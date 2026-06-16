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बैंक मित्रों, चॉइस सेंटर कर्मचारी को बनाते थे निशाना, गिरफ्त में चारों शातिर

लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी अरेस्ट. बैंक मित्रों और चॉइस सेंटर के कर्मचारियों को बनाते थे अपना निशाना.

Success of Raipur Police
रायपुर पुलिस को सफलता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 7:12 PM IST

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रायपुर: पुलिस ने लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चाकू, दुपहिया वाहन और मोबाइल फोन भी जप्त किया है. आरोपी बैंक मित्रों और चॉइस सेंटर के कर्मचारियों को अपना निशाना बनाते थे.

आरोपियों ने लूट की वारदात को सारखी और हसदा में अंजाम दिया था. आरोपियों ने लोगों के चेहरे पर मिर्ची पाउडर डालकर या फिर उन्हें चाकू दिखाकर डरा धमकाकर, लूट की घटना को अंजाम दिया था. आरोपियों के खिलाफ धारा 309, धारा 351 के साथ ही 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

रायपुर पुलिस को मिली सफलता

ग्रामीण एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला ने बताया कि आरोपी पिंटू नेताम उर्फ देशमुख पहले भी मारपीट और अपहरण के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस ने मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर मंगलवार को इन 4 आरोपियों को अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हसदा में घेराबंदी करके पकड़ा है. आरोपी घटना को अंजाम देने के पहले रेकी करते थे. उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते थे.

केस 01: बिरोदा गांव का पोषण लाल साहू खोरपा गांव के बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मित्र के पद पर कार्यरत है. उसने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 1 जून की शाम को लगभग 4:30 बजे बैंक से छुट्टी होने के बाद नगदी रकम 2 लाख रुपए अपने बैग में रखकर, दो पहिया वाहन से ग्राम खोरपा से अपने घर बिरोदा जा रहा था.

रास्ते में दो व्यक्ति ने दुपहिया वाहन रोककर उनकी आंख में मिर्ची पाउडर डालने के बाद डराया धमकाया. फिर मोबाइल फोन और बैग में रखे 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए. इसके बाद पीड़ित ने अभनपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

केस 02: पीड़ित उमेंद्र कुमार देवांगन ने अभनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह दम्मानी कॉलोनी वार्ड नंबर 3 गोबरा नवापारा में रहता है. अभनपुर में तुसीका चॉइस सेंटर और गिफ्ट स्टोर का संचालन करता है. वह 14 जून को रात करीब 8:30 बजे चॉइस सेंटर को बंद करके अपने घर के लिए निकला था.

गोबरा नवापारा के रास्ते हसदा मोड़ के पास दो पहिया वाहन में सवार दो व्यक्ति ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. फिर उसके पास रखे डेढ़ लाख रुपए नगद लूटकर फरार हो गए थे. घटना के बाद पीड़ित ने अभनपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मिर्ची पाउडर डालकर और चाकू दिखाकर लूट के सभी चारों आरोपी रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पकड़े गए आरोपियों के नाम योगीराज सोनवानी, पिंटू उर्फ देशमुख, टेकराम उर्फ टीकू धीवर और परमानंद साहू है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 दुपहिया वाहन, 4 मोबाइल फोन और 2 चाकू जप्त किया है.

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