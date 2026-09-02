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स्कूल गई मां, घर से निकली बेटी, सूना हुआ क्वार्टर, एक्टिवा से पहुंचे चोर, 16.50 लाख के जेवर पार

खमतराई में दिनदहाड़े बड़ी चोरी की वारदात हुई. 109 ग्राम सोने के जेवर पार कर लिए गए.

RAIPUR THEFT
रायपुर चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2026 at 7:45 AM IST

5 Min Read
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रायपुर: खमतराई इलाके में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका के सूने क्वार्टर में दिनदहाड़े चोरी करने वाले दो आरोपियों को रायपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने वारदात से पहले मोटरसाइकिल से इलाके की रेकी की, फिर वाहन बदलकर एक्टिवा से क्वार्टर पहुंचे. दोपहर में ताला तोड़कर दोनों आरोपी आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 109 ग्राम सोने के आभूषण, सोने की पॉलिश वाला चांदी का हार, 10 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल बाइक व एक्टिवा जब्त की है. चोरी गए सामान की कुल अनुमानित कीमत 16 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है.

स्कूल गई मां, घर से निकली बेटी, सूना हुआ क्वार्टर

चोरी की वारदात 31 अगस्त को डब्ल्यूआरएस कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी क्वार्टर में हुई. पुलिस के मुताबिक शिक्षिका यशवंती साहू करीब 11:40 बजे स्कूल चली गई थीं. इसके बाद उनकी बेटी भी लगभग 12:05 बजे क्वार्टर में ताला लगाकर बाहर निकल गई. क्वार्टर पूरी तरह सूना हो गयायइसी दौरान दोनों आरोपियों ने मौके की तलाश शुरू की. वे मोटरसाइकिल से इलाके में घूमते रहे और सूने क्वार्टरों की रेकी की. क्वार्टर सूना होने की पुष्टि के बाद दोनों ने वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई.

Raipur theft accused
चोरी के आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाइक से पहुंचे, वाहन बदला और तोड़ा ताला

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले मोटरसाइकिल से रेकी करने पहुंचे थे. इसके बाद उन्होंने वाहन बदल लिया और एक्टिवा से दोबारा इलाके में आए. दोपहर करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच आरोपियों ने शिक्षिका के क्वार्टर का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए.दोनों ने आलमारी खंगाली और उसमें रखे सोने-चांदी के कीमती जेवरात और नकदी समेट ली. वारदात के बाद आरोपी एक्टिवा से मौके से निकल गए.

3:25 बजे लौटी बेटी, टूटा मिला ताला और बिखरा था सामान

करीब 3:25 बजे शिक्षिका की बेटी वापस क्वार्टर पहुंची तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला. अंदर पहुंचने पर सामान बिखरा पड़ा था. आलमारी की जांच करने पर सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब मिले. इसके बाद चोरी की सूचना खमतराई थाना पुलिस को दी गई.

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों ने पहुंचाया आरोपियों तक

घटना की सूचना मिलते ही खमतराई थाना पुलिस, नॉर्थ जोन और क्राइम टीम सक्रिय हो गई. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. टीम ने फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों की कड़ी जोड़ी. जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

दोनों के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं चोरी के मामले

गिरफ्तार आरोपियों में 32 वर्षीय सारिक खान, पिता मोहम्मद सलीम, निवासी नयापारा और मूल निवासी केलाबाड़ी, दुर्ग शामिल है. उसके खिलाफ वर्ष 2017 में दुर्ग जिले में चोरी का अपराध दर्ज हो चुका है. दूसरा आरोपी 29 वर्षीय मोहम्मद तौसीफ, पिता मोहम्मद कासिम, निवासी चूनाभट्टी, थाना गंज और मूल निवासी तकियापारा, दुर्ग है. उसके खिलाफ वर्ष 2022 में दुर्ग जिले में चोरी का अपराध दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है.

क्या-क्या हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 20 ग्राम का सोने का रानी हार, 20 ग्राम का मंगलसूत्र, 30 ग्राम का कंगन, 30 ग्राम की गले की माला और करीब 9 ग्राम के कान के लटकन बरामद किए हैं. कुल जब्त सोने का वजन करीब 109 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख 35 हजार रुपये बताई गई है.इसके अलावा सोने की पॉलिश वाला चांदी का हार, 10 हजार रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा भी जब्त की गई है. चांदी के हार और नकदी सहित चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 16 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है.

पुलिस को घंटों में मिला सुराग, दोनों आरोपी सलाखों के पीछे

घटना को पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले ने गंभीरता से लिया था. इसके बाद पुलिस उपायुक्त उत्तर क्षेत्र दीपमाला कश्यप के निर्देशन में एडीसीपी आदित्य पांडे, एडीसीपी एसीसीयू गौरव मंडल, एसीपी उरला पूर्णिमा लामा, थाना प्रभारी खमतराई और एसीसीयू टीम को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए. टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.

रायपुर पुलिस की अपील

रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें. घर और संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे उचित स्थान पर लगाएं तथा सुरक्षा गार्ड को आने-जाने वाले लोगों की पहचान, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दें. संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आने पर तुरंत निकटतम थाना, डायल 112 या कंट्रोल रूम को सूचना दें. पुलिस ने किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान में कामगार अथवा नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराने की भी अपील की है.

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