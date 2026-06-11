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सुपरवाइजर से 10 लाख की लूट, MBA स्टूडेंट और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी गिरफ्तार, डेढ़ महीने की थी रेकी

घटना के मास्टरमाइंड गौरव तिवारी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी. आरोपी गौरव तिवारी पहले भी क्रिकेट सट्टा के मामले में दुर्ग में जेल जा चुका है.

रायपुर : डीडी नगर थाना क्षेत्र में लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी डंगनिया बाजार के पास 6 जून को एक सुपरवाइजर से 10 लाख रुपए की लूट की वारदात में शमिल थे. घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे. पकड़े गए आरोपी में एक आरोपी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और दूसरा आरोपी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है.

क्राइम एंड साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि पीड़ित श्रवण साहू ने डीडी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह टाटीबंध में विशेष शाह के कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता है. 6 जून को पीड़ित श्रवण साहू बालाजी रोलिंग मिल के हेड ऑफिस अग्रसेन चौक उधारी की राशि लेने के लिए गया था. वहां से वह लगभग 10 लाख 25 हजार रुपए राशि लेकर अपने बैग में वापस लौट रहा था. तभी शाम को 7:00 बजे डंगनिया बाजार के पास मोटरसाइकिल सवार 5 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके बैग को छीन कर ले गए. जिसमें नकद राशि के साथ ही चेक बुक, एटीएम कार्ड आधार कार्ड और पैन कार्ड रखा हुआ था.

लूट के 7 लाख रुपये पुलिस ने किया बरामद (ETV Bharat Chhattisgarh)

लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार, 7 लाख बरामद

इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट की रकम 7 लाख रुपए बरामद कर लिए है.

लूट से पहले डेढ़ महीने तक रेकी

लूट की वारदात के मुख्य आरोपी गौरव तिवारी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह पहले से बालाजी कंपनी में पेमेंट के लेनदेन के लिए जाता था. इसी दौरान उसे सुपरवाइजर के लेनदेन के लिए आने की बात पता चली. आरोपी गौरव ने यह जानकारी अपने 4 अन्य साथियों को बताया था कि अग्रसेन चौक स्थित बालाजी कॉरपोरेट ऑफिस से जो भी व्यक्ति बैग लेकर बाहर निकलता है, उसके बैग में लाखों रुपए कैश होते हैं. इस जानकारी के आधार पर 5 आरोपियों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए लगभग डेढ़ महीने तक रेकी भी की थी.

पुलिस ने लूट के मामले में फिलहाल 2 आरोपी गौरव तिवारी और आशीष पांडे जो की रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रेड की कार्यवाही करते हुए इन 2 आरोपियों को पकड़ा है. 3 आरोपी अभी फ़रार है जिसकी तलाश की जा रही है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 309 BNS के तहत कार्यवाही की है.