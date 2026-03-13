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गांजा तस्करी करते प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार, रायपुर पुलिस और आरपीएफ का ज्वाइंट एक्शन

रायपुर : छत्तीसगढ़ में गांजे की तस्करी और नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से 7 लाख का गांजा जब्त किया गया है. दोनों प्रेमी प्रेमिका ट्रेन के जरिए गांजा तस्करी का काम करते थे. रायपुर पुलिस ने इस गिरफ्तारी को लेकर कई खुलासे भी किए हैं.

पकड़े गए आरोपी ट्रेन में सफर करते समय पति पत्नी बनकर सफर किया करते थे. पुलिस और आरपीएफ की टीम ने रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 के पार्किंग के पास से दोनों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 13 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन जप्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख 80 हजार रुपए बताई जा रही है. गुढ़ियारी पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 20 B नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

लवर्स कपल की गांजा तस्करी (ETV BHARAT)

समता एक्सप्रेस से आए थे दोनों

रायपुर उत्तर जोन के पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर ने बताया कि रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राजेंद्र प्रसाद और हेमलता कैवर्त्य समता एक्सप्रेस से रायपुर आने के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर रुके हुए हैं. 1 घंटे के बाद सारनाथ ट्रेन पड़कर उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में थे. मुखबिर से सूचना मिलते ही तुरंत गुढ़ियारी पुलिस और आरपीएफ की टीम घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 13 किलोग्राम गांजा भी जप्त किया गया है.

यूपी के प्रयागराज में गांजा तस्करी का था प्लान

रायपुर पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है. दोनों आरोपियों ने बताया कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका है. गांजा को खरियार रोड से लाकर प्रयागराज में तस्करी करने वाले थे. पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि जब भी दोनों आरोपी ट्रेन में सफर करते थे, तो अपने आप को पति-पत्नी बताते थे.

