ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश का गांजा तस्कर रायपुर में गिरफ्तार, 14 लाख का गांजा जब्त

गांजा तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई साइबर यूनिट रायपुर, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कबीर नगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर पूरा किया.

RAIPUR CRIME NEWS
रायुपर गांजा तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 5, 2026 at 7:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: होली के दिन रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रायपुर पुलिस ने भारी मात्रा में ना सिर्फ गांजा जब्त किया बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार किया. आरोपी कबीरनगर में गांजा बेचने के लिए घूम रहा था.

14 लाख रुपये का गांजा जब्त

क्राइम एवं साइबर पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला ने गांजा तस्करी में मिली बड़ी सफलता के बारे में बताया. "राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी की सूचना मिली. जिसके अनुसार सीता नगर गोगांव रोड अविनाश आशियाना के पीछे स्थित भाठा के पास एक व्यक्ति बैग में गांजा रखकर बेचने की फिराक में घूम रहा था. बिना देर किए कबीर नगर पुलिस साइबर यूनिट रायपुर, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मौके पर पहुंची. आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया. उसके सामान की जांच की गई."

RAIPUR CRIME NEWS
रायपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजनाला ने आगे जानकारी दी कि दो सूटकेस और एक बैग की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में गांजा मिला. कबीर नगर पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया और गांजा जब्त किया. आरोपी के पास से लगभग 28 किलो गांजा मिला. गांजा का बाजार मूल्य लगभग 14 लाख रुपए है.

यूपी का रहने वाला है आरोपी

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अविनाश अग्रहारी बताया, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ खाना कबीर नगर में धारा 20 सी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

मोबाइल फोन से मिल सकते हैं कई सुराग

आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पुलिस आरोपी से फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तार से पूछताछ कर एंड टू एंड कार्रवाई करेगी. क्राइम एवं साइबर रायपुर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सोर्स पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट पर प्रभावी कार्रवाई करने के साथ ही सोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर उसके खिलाफ एक्शन लेगी.

होली में चाकूबाजी और युवक की हत्या, रंगों का उत्सव मातम में तब्दील
रायपुर में होली के दिन तीन मर्डर, खुशियां मातम में बदली, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
वकील के घर में नकाबपोश ने लगाई आग, सीसीटीवी में कैद वारदात

TAGGED:

RAIPUR POLICE
गांजा तस्करी
GANJA SMUGGLING
रायपुर
RAIPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.