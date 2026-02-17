सोना की खदान और खनन व्यवसाय के नाम पर एक करोड़ 90 लाख की ठगी
रायपुर पुलिस ने तंजानिया में सोने के खनन व्यवसाय के नाम पर 1.9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 17, 2026 at 12:09 PM IST
रायपुर: राजधानी के सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस ने सोमवार को एक करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम देने वाले एक आरोपी यस राजेश शाह को गिरफ्तार किया है. आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने तंजानिया में सोने की खदान और खनन व्यवसाय के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था.
सोना की खदान और खनन व्यवसाय में प्रॉफिट का झांसा
रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि 21 जनवरी 2026 को पीड़ित समर्थ बरडिया ने सिविल लाइन थाने में उसके साथ हुई करोड़ों की ठगी की शिकायत की. पीड़ित ने बताया कि आरोपी राजेश यस शाह ने उसे और उसके एक साथी मुकुल चोपड़ा को बताया कि तंजानिया में उसकी खुद की सोने की खदान है. आरोपी ने दोनों को खनन व्यवसाय में अच्छा प्रोफिट का झांसा देते हुए पार्टनरशिप ऑफर की. इस पर समर्थ और मुकुल राजी हो गए. दोनों दोस्तों से आरोपी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपये लेकर एग्रीमेंट तैयार कराया. लेकिन रुपये मिलते ही आरोपी फरार हो गया. कुछ दिनों बाद पीड़ितों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ जिसके बाद थाने में शिकायत की.
आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर, मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार
सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कराया. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी यस राजेश शाह भारत छोड़कर वियतनाम जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा है. आरोपी के दस्तावेज चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट के अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज की जांच किए जाने पर LOC जारी होने से यस राजेश शाह को ट्रेस किया गया.
पुलिस टीम मुंबई से आरोपी को रायपुर लाकर पूछताछ की तो आरोपी ने ठगी की बात स्वीकार की. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.