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कुरियर से बीपी मशीन के जरिए मंगाई 2 लाख की कोकीन, आरोपी गिरफ्तार, रायपुर पुलिस की कार्रवाई

रायपुर : रायपुर की देवेंद्र नगर पुलिस ने शुक्रवार को कुरियर के माध्यम से कोकीन मंगाने वाले एक ग्राहक को अरेस्ट किया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को नाइजीरियन गैंग की इस केस में लिंक होने शक है. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है. आरोपी ग्राहक रायपुर का रहने वाला है, जिसका नाम कृष्ण गोपाल अग्रवाल है. कंज्यूमर ने कुरियर से लगभग साढ़े चार ग्राम कोकीन मंगाया. कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद पुलिस ने कोकीन बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई दिल्ली के मुखबिर से मिली सूचना पर की है. कोकीन की कीमत लगभग 2 लाख 25 हजार रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला ने बताया कि दिल्ली से पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली. उसके आधार पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट रायपुर ने जांच शुरू की. इस जांच में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और देवेंद्र नगर की संयुक्त पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने कोकीन बरामद करने के साथ ही कंज्यूमर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयोग किए गए एक मोबाइल फोन और चार पहिया वाहन भी बरामद किया है.

कुरियर से कोकीन मंगाने का खुलासा (ETV BHARAT)

प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह भी पता चला है कि इसमें नाइजीरियन भी शामिल हो सकते हैं. इसकी जांच पुलिस कर रही है. पुलिस को अलग-अलग सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि लोग आजकल अलग अलग कुरियर के माध्यम से रायपुर में ड्रग्स मंगा रहे हैं- स्मृतिक राजनाला,पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर, रायपुर

कुरिया से मंगाया कोकीन (ETV BHARAT)

कुरियर कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई

रायपुर पुलिस ने देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत नारायणा हॉस्पिटल सेक्टर 5 के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा. जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो कुरियर से आए बीपी मशीन में कोकीन मंगाई गई थी. आरोपी ग्राहक की तलाश कर रहा था. तभी पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया. कुरियर का नाम श्री मारुति फ़र्म है. पुलिस इस संबंध में भी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कोरियर कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी है.