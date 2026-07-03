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चार्ल्स शोभराज से प्रभावित विंगसन जॉन ओडिशा से गिरफ्तार, 300 से ज्यादा 5 स्टार होटल में की ठगी और चोरी, 15 जेलों में काट चुका है सजा

ठगी और चोरी के मामले में पकड़ा गया आरोपी तिहाड़ जेल सहित देश के लगभग 15 जेलों में सजा काट चुका है. आरोपी शातिर ठग चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था. आरोपी खुद को फॉरेनर गाइड, इंग्लिश टीचर और योग टीचर बताकर महंगे होटलों में ठगी की घटना को अंजाम देता था. रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के होटल हयात में आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

रायपुर: तेलीबांधा पुलिस ने 300 से ज्यादा होटल में ठगी और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. गुरुवार को रायपुर पुलिस ने आरोपी विंगसन जॉन को ओडिशा से गिरफ्तार किया है.

विंगसन जॉन मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है. शातिर आरोपी सिर्फ महंगे होटल को अपना निशाना बनाता था. होटल की सुविधाओं का उपयोग करने के बाद होटल में लगे उपकरण को चोरी करके बिना बिल भुगतान किया फरार हो जाता था.

रायपुर के होटल में ऐसे की ठगी

क्राइम एंड साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया "पीड़ित सूरज सिंह ने तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह होटल हयात में सिक्योरिटी इंचार्ज के पद पर काम करता है. सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक 25 जून को विंगसन जॉन होटल के एक कमरे में ठहरा था. 27 जून को सुबह लगभग 7:45 बजे वह बिना चेक आउट प्रक्रिया पूर्ण किए होटल से चला गया. जाते समय उसने होटल का 63700 का बिल भी भुगतान नहीं किया. आरोपी ने होटल में लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया था. जाते-जाते आरोपी अपने साथ लगभग डेढ़ लाख रुपए का लैपटॉप भी साथ ले गया था. आरोपी के द्वारा दिए गए नंबरों पर कई बार संपर्क किया गया लेकिन उसके नंबर स्विच ऑफ मिले." इसी मामले में कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस ने आरोपी को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया.

साल 1990 से कर रहा चोरी और ठगी

पुलिस की पूछताछ में आरोपी विंगसन जॉन ने बताया कि "साल 1990 से अब तक लगभग 300 से ज्यादा होटल को उसने अपना निशाना बनाया. वहां पर ठगी करने के साथ ही चोरी करने का काम किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप बरामद किया है. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने धारा 318 के तहत कार्रवाई की है.