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1400 लीटर अवैध डीजल के साथ आरोपी गिरफ्तार

आरोपी 7 ड्रम में 200-200 लीटर डीजल भरकर परिवहन कर रहा था. रायपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की.

ILLEGALLY DIESEL TRANSPORTING
रायपुर अवैध डीजल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 10:42 AM IST

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रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के उत्तर जोन अंतर्गत खमतराई थाना अंतर्गत पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध रूप से डीजल का परिवहन करने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी के पास 1400 लीटर डीजल के साथ ही परिवहन में उपयोग किए गए टाटा इंट्रा वाहन भी जप्त किया गया है. जिसकी कीमत लगभग 6 लाख 40 हजार रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ खमतराई थाने में धारा 287 BNS और धारा 3, 7 EC एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है.

पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने टाटा इंट्रा वाहन को घेराबंदी करके पकड़ा. वाहन चालक ने अपना नाम विजेंद्र सिंह यादव बताया जो की मूल रूप से जिला पटना बिहार का रहने वाला है, जो वर्तमान में रायपुर जिले के तिल्दा थाना अंतर्गत ग्राम भेमता में रहता था. पकड़े गए वाहन चालक के पास किसी भी तरह का वैध दस्तावेज नहीं था. डीजल का अवैध रूप से परिवहन कर रहा था. जिसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. गाड़ी में 7 ड्रम में 200-200 लीटर डीजल भरा हुआ था.

उत्तर जोन की DCP दीपमाला कश्यप ने बताया "मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खमतराई पुलिस ने 7 ड्रम में 1400 लीटर अवैध डीजल परिवहन करने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों और ज्वलनशील पदार्थों के अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है. इसी कड़ी में कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है."

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