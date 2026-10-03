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1400 लीटर अवैध डीजल के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर अवैध डीजल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के उत्तर जोन अंतर्गत खमतराई थाना अंतर्गत पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध रूप से डीजल का परिवहन करने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी के पास 1400 लीटर डीजल के साथ ही परिवहन में उपयोग किए गए टाटा इंट्रा वाहन भी जप्त किया गया है. जिसकी कीमत लगभग 6 लाख 40 हजार रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ खमतराई थाने में धारा 287 BNS और धारा 3, 7 EC एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है.