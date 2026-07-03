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ड्रग्स तस्करी में रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 इंटरस्टेट आरोपी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

तस्करों के कब्जे से पुलिस ने कैश और ड्रग्स मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए का सामान जब्त किया है.

DRUG SMUGGLING RAIPUR
ड्रग्स तस्करी के आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 10:04 AM IST

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रायपुर: गंज थाना अंतर्गत पुलिस ने गुरुवार को 2 इंटरस्टेट आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गांजा तस्करों के कब्जे से पुलिस ने कैश और ड्रग्स मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए का सामान जब्त किया है. पहले गिरफ्तार किए गए गांजा तस्कर अभिषेक कुमार से हुई पूछताछ के बाद उनसे मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार किया.

आरोपी की निशानदेही पर रायपुर पुलिस की कार्रवाई

क्राइम एंड साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि 30 जून को संयुक्त टीम ने गंज थाना क्षेत्र के एक होटल के सामने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के मामले में आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया था. आरोपी अभिषेक कुमार की निशानदेही पर इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी अभिषेक कुमार ने बताया कि उसके बाकी साथी ड्रग्स की खेप लेकर रायपुर आने वाले हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर घेराबंदी करके किशोर साहू, अजय विश्वकर्मा, शुभम साहू और प्रिंस प्रजापति को गिरफ्तार किया.

तस्करों के कब्जे से 11 लाख का नशे का सामान जब्त

पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयां, गांजा, इंजेक्शन और सिरिंज बरामद की है, जिसका कुल मूल्य लगभग 11 लाख रुपए है. पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और 2 आरोपी छत्तीसगढ़ के हैं. आरोपी किशोर साहू ओडिशा का रहने वाला है जो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में 20 साल की सजा काट चुका है. वर्तमान में हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली हुई है. आरोपियों के खिलाफ थाना गंज में धारा 20 बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

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