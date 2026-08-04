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इनवेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, रायपुर पुलिस ने नागपुर से 2 महिलाओं को किया अरेस्ट

तेलीबांधा थाना पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिलाएं नागपुर और लखनऊ सहित कई राज्यों में कर चुकी हैं ठगी.

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नागपुर से 2 महिलाओं को किया अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 10:44 PM IST

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रायपुर: तेलीबांधा थाना पुलिस ने मंगलवार को 1 करोड़ 13 लाख की धोखाधड़ी के केस में 2 महिला आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया. पकड़ी दोनों महिला आरोपी नागपुर लखनऊ सहित कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दे चुकी हैं. पुलिस की जांच में दोनों महिलाओं के द्वारा देश भर में करोड़ों की धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी सामने आई है.

इनवेस्टमेंट और फंड रिलीज के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी

पकड़ी गई दोनों महिला आरोपी पिछले 15 सालों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रही थीं. इस गिरोह के एक अन्य सदस्य की तलाश पुलिस कर रही है जो फरार है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन, नगद रकम, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड जब्त किया है. तेलीबांधा थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 318, 61 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है.

नागपुर से 2 महिलाओं को किया अरेस्ट (ETV Bharat)

पीड़ित उमेश कुमार सिंह जिला बालोद का रहने वाला है. उसने तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह सालिक ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है. साल 2026 में कंपनी के विस्तार और नए प्लांट की स्थापना के लिए 45 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता उसे थी. इसी बीच उसकी मुलाकात राकेश कौशिक के माध्यम से दीपक सिंह अभिषेक सिंह योगी और अन्य व्यक्तियों से हुई थी. आरोपियों ने प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े होने का हवाला देकर कंपनी के लिए निवेश और फंड उपलब्ध कराने का झांसा दिया और बड़ी रकम ले ली: स्मृतिक राजनाला, साइबर एंड क्राइम DCP

साइबर एंड क्राइम DCP ने किया खुलासा

साइबर एंड क्राइम DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि आरोपियों ने आपसी षड्यंत्र के तहत बड़े अधिकारियों से बैठक, फाइल प्रोसेसिंग, सुरक्षा स्वीकृति, विदेशी परीक्षण, हाई पावर केमिकल, केमिकल परीक्षण और अन्य आवश्यक औपचारिकता को पूरा करने के नाम पर पीड़ित को अपने झांसे में लिया. उसे चेन्नई और नागपुर बुलाया गया. जहां पर नकली केमिकल नकली नोटों को असली नोटों में परिवर्तित करने का झूठा प्रदर्शन करके दिखाया.

आरोपियों ने फंड रिलीज से संबंधित झूठी कहानी दिखाकर पीड़ित को झांसे में लिया गया. पीड़ित से कहा गया था कि यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाएगी. इसके पश्चात कभी विदेशी परीक्षण हाई पावर केमिकल या वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति या अन्य आवश्यक औपचारिकता का बहाना बनाकर लगातार पीड़ित से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती रही है. अलग-अलग किस्तों में आरोपियों ने पीड़ित से 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी: स्मृतिक राजनाला, साइबर एंड क्राइम DCP

तेलीबांधा पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट कर रही जांच

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तेलीबांधा की पुलिस टीम एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की. जांच के दौरान संबंधित मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच की डिजिटल साक्ष्य और मोबाइल नंबर बैंक खातों से मिले. तथ्य के आधार पर दोनों महिला आरोपियों की पहचान कर महाराष्ट्र के नागपुर से हुई. जिसके बाद दोनों महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

एक कोलकाता तो दूसरी महिला उदयपुर की रहने वाली है-पुलिस

पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि निवेश दिलाने का झूठा आश्वासन देकर सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी किया करते थे. आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के नागपुर उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित देश के कई राज्यों में इसी प्रकार निवेश उपलब्ध कराने फंड रिलीज करने और अन्य झूठ प्रलोभन देकर कई व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर चुके हैं. पकड़ी गई एक महिला आरोपी कनिज फातमा कोलकाता की रहने वाली है, जबकि दूसरी महिला आरोपी दीपिका पालीवाल राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है.

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