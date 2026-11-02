जीजा के मकान में की लाखों की चोरी, आरोपी गिरफ्तार, 37 लाख का माल बरामद
जीजा के सूने मकान में लाखों की चोरी करने वाले साले को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 10:55 PM IST
रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के टिकरापारा थाना अंतर्गत पुलिस ने सोमवार को चोरी के मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी ने अपने सगे जीजा के सूने मकान को निशाना बनाया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 25 तोला सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने गहने के अलावा कुल 37 लाख रुपये के सामान भी बरामद किए हैं. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 331 (4) और 305 के तहत केस दर्ज किया है.
जीजा के घर में की थी चोरी
क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि "पीड़ित अनिल शर्मा के घर में चोरी की घटना हुई थी. जिसमें सोने,चांदी के जेवर घर से गायब मिले थे. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 28 अक्टूबर को केस दर्ज किया. उसके बाद 2 नवंबर 2026 को आरोपी की गिरफ्तारी हुई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया. पीड़ित कोंडागांव के कृषि विभाग में पदस्थ हैं. रायपुर के टिकरापारा स्थित मकान में ताला बंद करके वह कोंडागांव चला गया था. उस दौरान उसके मकान में चोरी की वारदात हुई थी. सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि जो चोर है कि वह पीड़ित का सगा साला है. आरोपी को सोने चांदी के जेवर कहां रखे हुए हैं इस बात की पूरी जानकारी थी. आरोपी जुआ खेलने का आदी है.
आरोपी पुराने कर्ज में डूबा हुआ था. इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने जीजा के घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया है. आरोपी के कब्जे से 25 तोला सोना और 37 लाख का सामान बरामद किया गया है- स्मृतिक राजनाला,क्राइम एंड साइबर DCP
सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
टिकरापारा थाने में 28 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज हुई. उसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज की जांच की. तब पुलिस को पता चला कि पीड़ित के घर के दीवार फांदकर एक व्यक्ति अंदर आया था. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान की गई तो पता चला कि वह पीड़ित का साला प्रियंक उर्फ शुभम पांडे है, जो महासमुंद जिले का रहने वाला है. लेकिन वर्तमान में वह रायपुर के टिकरापारा थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर में रहता था. उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.