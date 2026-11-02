ETV Bharat / state

जीजा के मकान में की लाखों की चोरी, आरोपी गिरफ्तार, 37 लाख का माल बरामद

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के टिकरापारा थाना अंतर्गत पुलिस ने सोमवार को चोरी के मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी ने अपने सगे जीजा के सूने मकान को निशाना बनाया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 25 तोला सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने गहने के अलावा कुल 37 लाख रुपये के सामान भी बरामद किए हैं. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 331 (4) और 305 के तहत केस दर्ज किया है.

जीजा के घर में की थी चोरी क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि "पीड़ित अनिल शर्मा के घर में चोरी की घटना हुई थी. जिसमें सोने,चांदी के जेवर घर से गायब मिले थे. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 28 अक्टूबर को केस दर्ज किया. उसके बाद 2 नवंबर 2026 को आरोपी की गिरफ्तारी हुई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया. पीड़ित कोंडागांव के कृषि विभाग में पदस्थ हैं. रायपुर के टिकरापारा स्थित मकान में ताला बंद करके वह कोंडागांव चला गया था. उस दौरान उसके मकान में चोरी की वारदात हुई थी. सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि जो चोर है कि वह पीड़ित का सगा साला है. आरोपी को सोने चांदी के जेवर कहां रखे हुए हैं इस बात की पूरी जानकारी थी. आरोपी जुआ खेलने का आदी है.