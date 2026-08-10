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रायपुर में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, पुलिस ने तेज की जांच, कई बड़े खुलासे की उम्मीद

रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन अंतर्गत टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बंगलादेशी युवक को हिरासत में लिया है. उसके दस्तावेज की जांच की जा रही है. कुछ दस्तावेज की जांच अभी भी पुलिस कर रही है. टिकरापारा पुलिस ने संजय नगर इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है. जिसकी पहचान शेख रेहान के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक युवक के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसकी पहचान और दस्तावेज से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है.

पश्चिमी जोन के DCP रॉबिंसन गुरिया ने बताया कि टिकरापारा थाना अंतर्गत एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को शक है कि वह बांग्लादेशी नागरिक है. पहचान और सत्यापन को लेकर जांच की जा रही है. पिछले दिनों बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन को लेकर अभियान चलाया गया था. उस समय शेख रेहान पुलिस की कार्यवाही के दौरान मौके से फरार हो गया था. जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी. आखिरकार संजय नगर इलाके में उसके मौजूद होने की सूचना मिली. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ में जुट गई है."

हिरासत में लिये गए बंगलादेशी युवक आखिर रायपुर में किन लोगों के संपर्क में था और कब से था. इस पर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है. पुलिस के द्वारा मोबाइल और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच कर रही है- रॉबिनसन गुड़िया, डीसीपी, पश्चिमी जोन, रायपुर

शेख रेहान की कुंडली खंगाल रही रायपुर पुलिस

शेख रेहान रायपुर में कब और किस माध्यम से पहुंचा था. इसके अलावा वह शहर के किस इलाके में रह रहा था. रहने के दौरान किन लोगों के संपर्क में था. इसकी भी जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है. रायपुर में रहते हुए उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर यह भी पता कर रही है कि वह कब से रायपुर में रह रहा था.