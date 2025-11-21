सोशल मीडिया पर साइबर ठगी, आर्मी जवान बनकर लगाते थे चूना, ओडिशा से दो आरोपी गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर आर्मी जवान बनकर ठगी करने वाले आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 10:06 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के लोगों से साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को रायपुर पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी खुद को आर्मी का जवान बनाते थे और सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देते थे. इसके अलावा ये दोनों आरोपी कम कीमत में वाहन बिक्री का भी झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. दोनों आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार किए गए हैं.
15 राज्यों में ठगी के केस दर्ज: रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ 15 राज्यों में कुल 38 केस दर्ज हैं. रायपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.
रायपुर रेंज के आईजी ने दी जानकारी: रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि रायपुर पुलिस के साइबर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ. जिसके बाद रायपुर पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में टीमें भेजी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को शुक्रवार को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है.
पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया पर एड के माध्यम से अपने आप को आर्मी का जवान बताते थे. उसके बाद वे सस्ते दाम में गाड़ी बिक्री करने और शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देते थे. ऐसा कर वे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और ठगी को अंजाम देते थे. आरोपियों के नाम अजय हो और चिन्मय राउत हैं- अमरेश मिश्रा, आईजी, रायपुर रेंज
आरोपियों ने किनसे की ठगी ?: दोनों आरोपियों के खिलाफ रायपुर रेंज में कई केस दर्ज हैं. पहला केस गरियाबंद के देवभोग जिले में दर्ज है. यहां के भोलेश्वर शोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसने सोशल मीडिया में एसयूवी की बिक्री का विज्ञापन देखा था. उसके बाद उसने वहां दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया. उससे 9 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की गई और उसे गाड़ी नहीं दी गई. इस केस में आरोपी अजय हो को गिरफ्तार किया गया है.
दूसरा केस रायपुर के खमारडीह थाना इलाके का है. यहां विरल पटेल नाम के शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उससे शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया गया था. उससे कुल 40 लाख रुपये का निवेश कराया गया और रकम वापस नहीं किया गया. इस केस में आरोपी चिन्मय राउत को गिरफ्तार किया गया है.