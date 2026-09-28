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25 करोड़ की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार, विदेशी नंबर से दी थी हत्या की धमकी, खुद को बताया अमन साहू गैंग का सदस्य

रायपुर पुलिस ने आरोपी के पास से पांच आईफोन सहित 5 लाख रुपये का सामान जब्त किया है.

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रायपुर 25 करोड़ की फिरौती (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 7:45 AM IST

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रायपुर: राजधानी रायपुर में 25 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने विदेशी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थी आनंदमल कुकरेजा और उनके परिवार को धमकी दी थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुद को अमन साहू गैंग से जुड़ा हुआ बताया था.

विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर आया धमकी भरा संदेश

रायपुर क्राइम डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने पूरे घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया- आनंदमल कुकरेजा ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. 14 सितंबर 2026 को उनके मोबाइल फोन पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे संदेश मिले. संदेश भेजने वाले ने 25 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की और रकम नहीं देने पर आनंदमल कुकरेजा, उनके बेटे अजीत और परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी.साथ ही रायपुर और तेलीबांधा क्षेत्र में हत्या करवाने की बात कही गई. आरोपी ने खुद को अमन साहू गैंग से संबंधित बताया था.

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एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले, पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त मध्य जोन तारकेश्वर पटेल के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पीड़ित से विस्तृत जानकारी लेने के साथ धमकी भरे व्हाट्सएप संदेश, विदेशी मोबाइल नंबर, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को जुटाया.

तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस ने विदेशी नंबर के साथ उससे जुड़े अन्य मोबाइल नंबरों और तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण किया. डिजिटल इनपुट, मोबाइल नंबरों की कड़ियों और संपर्कों की जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची.पुलिस के मुताबिक, तकनीकी साक्ष्यों और फील्ड स्तर पर की गई जांच के बाद आरोपी की पहचान शोएब ढेबर, निवासी खम्हारडीह, रायपुर के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़कर पूछताछ की.

पूछताछ में घटना को अंजाम देना स्वीकार करने का पुलिस का दावा

पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान शोएब ढेबर ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.आरोपी के कब्जे से घटना से संबंधित पांच आईफोन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं.पुलिस के अनुसार, जब्त मोबाइल की कीमत करीब 5 लाख रुपये है.

अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच

पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी देने और फिरौती मांगने की साजिश में आरोपी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. पुलिस के मुताबिक, डिजिटल माध्यम से धमकी, रंगदारी और भय फैलाने वाले मामलों में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कार्रवाई लगातार की जा रही है.

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