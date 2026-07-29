फर्जी जमानतदार 3 महिला आरोपी अरेस्ट, फर्जी दस्तावेजों के आधार जमानत लेते थे महिला आरोपी
रायपुर पुलिस ने तीन महिला फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 10:37 AM IST
रायपुर: फर्जी ऋण पुस्तिका और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर खुद को कोर्ट में जमानतदार के रूप में पेश करने और न्यायालय को गुमराह करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया. थाना सिविल लाइन में पकड़े गए तीनों महिला आरोपियों के खिलाफ धारा 318, 338, 336, 340, 238 और BNS के तहत कार्रवाई की गई.
न्यायालय परिसर रायपुर में फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर आरोपियों का जमानत लिये जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सेंट्रल जोन के DCP तारकेश्वर पटेल ने थाना सिविल लाइन पुलिस को आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने संदेही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके जानकारी इकट्ठा की.
फर्जी दस्तावेजों के जरिए आरोपियों की जमानत
थाना सिविल लाइन को सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से न्यायालय में आरोपियों का जमानत ले रहे है. जिस पर पुलिस टीम द्वारा न्यायालय परिसर में जाकर जांच किए जाने पर तीन महिलाओं द्वारा ऋण पुस्तिका में काँट छांटकर जमानत लिया जा रहा था. आरोपी महिलाओं से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर विभिन्न न्यायालयों में आरोपियों का जमानत लेना स्वीकार किया गया. पुलिस ने तीनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट अथवा किसी भी शासकीय कार्यालय में फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज दिखाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
तीनों आरोपी महिला रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव की रहने वाली
गिरफ्तार महिला आरोपियों में सुनीता देवी राजपूत निवासी ग्राम टेका हल्दी थाना तिल्दा जिला रायगढ़, सरस्वती बाई सोनी निवासी उरला काली मंदिर के पास डीडी कॉलोनी थाना मोहन नगर जिला दुर्ग, मीना बाई कोरम निवासी ग्राम भेजराटोला मितानिन बाई डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव शामिल है.