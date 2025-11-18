गांजा तस्करी का फरार आरोपी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, रायपुर कलेक्टर ने की थी जिला बदर की कार्यवाही
गांजा तस्करी में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान हिस्ट्रीशीटर का नाम सामने आया था. जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी.
रायपुर: राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना अंतर्गत कुछ दिनों पहले महिला सहित 4 आरोपियों को गांजा तस्करी करते पकड़ा गया था. जिसमें से पांचवा आरोपी और हिस्ट्रीशीटर उदय जैन फरार था. जिसे रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.टिकरापारा पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने ने फरार आरोपी को सोमवार को ओडिशा से गिरफ्तार किया है.
गांजा तस्करी का आरोपी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार: गांजा तस्करी के मामले में टिकरापारा थाना क्षेत्र में पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपी खमतराई के हिस्ट्रीशीटर उदय जैन का नाम सामने आया था. जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को उदय जैन को गिरफ्तार किया है.
रायपुर के कई थानों में मामले दर्ज: आरोपी उदय जैन थाना खमतराई का हिस्ट्रीशीटर है. जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, नारकोटिक्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, मारपीट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं सहित अन्य मामले दर्ज है. हिस्ट्रीशीटर उदय जैन के खिलाफ जिला बदर एवं एन.एस.ए. की कार्रवाई भी की जा चुकी है. आरोपी पर रायपुर कलेक्टर ने जिला बदर की कार्यवाही की थी. आरोपी के कब्जे से घटना से संबंधित 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. आरोपी पर PIT NDPS की कार्यवाही की गई है.
शहर एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया "आरोपी उदय जैन थाना खमतराई का हिस्ट्रीशीटर है जिसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा अपराध है. थाना टिकरापारा में पूर्व में पकड़े गए चार आरोपियों में प्रतीक शर्मा, मोहम्मद शमीम, शेख सारूख और पलक नागवानी शामिल थी उनके कब्जे से पुलिस ने 23 किलोग्राम गांजा जब्त किया था जिसकी कीमत लगभग 2 लाख 30 हजार रुपए थी."