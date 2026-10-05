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25 करोड़ की कथित रंगदारी से 5 हजार रुपये के इनाम तक, कौन है शोएब ढेबर, रायपुर पुलिस कर रही तलाश

रायपुर : कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से कथित तौर पर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में शोएब ढेबर का नाम सामने आया है. तेलीबांधा थाने में दर्ज इस मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है. गिरफ्तारी के प्रयासों के बावजूद जब शोएब ढेबर पुलिस की पकड़ में नहीं आया, तो अब उसकी गिरफ्तारी कराने या उसके बारे में विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को 5 हजार का नकद इनाम देने की घोषणा की गई है. ऐसे में सवाल है कि आखिर शोएब ढेबर कौन है. 25 करोड़ की कथित रंगदारी के इस मामले में उसका नाम कैसे सामने आया .?

शोएब ढेबर रायपुर के चर्चित ढेबर परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वह अनवर ढेबर के बेटे और रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे हैं. पिछले कुछ वर्षों में शोएब ढेबर का नाम रायपुर के अलग-अलग विवादों और पुलिस मामलों में सामने आता रहा है. साल 2024 में एक क्लब के बाहर मारपीट के मामले में उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी। इसके अलावा, 2025 में केंद्रीय जेल रायपुर में बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में प्रवेश और कथित तौर पर शासकीय कार्य में बाधा से जुड़े मामले में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की खबर सामने आई थी.

अब शोएब ढेबर का नाम कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से कथित रंगदारी मांगने के मामले में सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, कुकरेजा को गैंग के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने की शिकायत सामने आई थी. मामले में बड़ी रकम की मांग की गई थी और जांच आगे बढ़ने के दौरान शोएब ढेबर की कथित भूमिका सामने आई. इस मामले में विदेशी नंबरों से व्हाट्सऐप के जरिए धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है.

पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शोएब ढेबर को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी. इसके बाद उसकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए अदालत से अनुमति मिलने की खबर सामने आई. अदालत से अनुमति मिलने के बाद रायपुर पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी गई. पुलिस के प्रयासों के बावजूद शोएब ढेबर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है.

गिरफ्तारी के लिए 5 हजार का इनाम

शोएब ढेबर की तलाश के बीच पुलिस ने अब उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया है. पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र, कमिश्नरेट रायपुर की ओर से जारी इनाम उद्घोषणा के अनुसार शोएब ढेबर के खिलाफ तेलीबांधा थाने में धारा 308(4), 351(3), 351(4) और 3(6) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के प्रयासों के बावजूद आरोपी का पता नहीं चल पाया है. इसके बाद पुलिस ने घोषणा की है कि शोएब ढेबर को गिरफ्तार कराने या उसके बारे में विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को 5 हजार नकद इनाम दिया जाएगा.

पुलिस ने जारी किए संपर्क नंबर

शोएब ढेबर के संबंध में जानकारी देने के लिए पुलिस की ओर से संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त, सिविल लाइन – 94252-62002, थाना प्रभारी, तेलीबांधा – 99074-71911 और निरीक्षक सतीश सिंह – 94061-17235 पर दी जा सकती है. पुलिस की घोषणा के अनुसार, इनाम के वितरण का अंतिम निर्णय डिप्टी पुलिस कमिश्नर, मध्य क्षेत्र, कमिश्नरेट रायपुर का होगा.

ढेबर परिवार से पहचान, अब पुलिस की तलाश

शोएब ढेबर की पहचान रायपुर के चर्चित ढेबर परिवार से जुड़ी है, लेकिन इस वक्त उनकी चर्चा की सबसे बड़ी वजह तेलीबांधा थाने में दर्ज कथित रंगदारी का मामला है. एक तरफ मामले में कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ की कथित रंगदारी मांगने की बात सामने आई है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने अब शोएब ढेबर की गिरफ्तारी या उसके बारे में विश्वसनीय सूचना देने के लिए 5 हजार का इनाम घोषित कर दिया है. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.