GATE परीक्षा में हाई-टेक नकल का खुलासा, जूतों में ब्लूटूथ छिपाकर नकल, पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गेट परीक्षा में नकल करते मुन्नाभआई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Counterfeit gang busted in Raipur
रायपुर में नकल गिरोह का खुलासा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 15, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने देश की प्रतिष्ठित GATE (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा में सेंधमारी करने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. रायपुर पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) संदीप पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस हाई-टेक नकल गिरोह के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए सभी आरोपी मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जो तकनीक का सहारा लेकर परीक्षा की शुचिता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे.

जूतों में छिपा रखे थे डिवाइस

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि आरोपियों ने नकल के लिए सुरक्षा की एक बारीक खामी का फायदा उठाया. चूंकि परीक्षा केंद्र के भीतर जूते पहनकर जाने की अनुमति थी, आरोपियों ने जूतों के भीतर बेहद सूक्ष्म ब्लूटूथ डिवाइस छिपा रखे थे. पुलिस के मुताबिक, ये डिवाइस आकार में इतने छोटे थे कि सामान्य तौर पर इन्हें पहचानना लगभग असंभव था. आरोपियों की योजना थी कि वे परीक्षा शुरू होने के बाद बाथरूम जाने का बहाना बनाएंगे, वहां जाकर डिवाइस को एक्टिव करेंगे और फिर बाहर बैठे अपने साथियों से संपर्क साधेंगे.

रायपुर में गेट परीक्षा में नकल का खुलासा (ETV BHARAT)

तीन अंदर और तीन बाहर, ऐसे काम कर रहा था 'गूगल गैंग'

गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों की कार्यप्रणाली किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। इनमें से 3 आरोपी छात्र के तौर पर परीक्षा केंद्र के भीतर बैठकर पेपर दे रहे थे, जबकि शेष 3 आरोपी परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर बैठकर तकनीकी बैकअप दे रहे थे। रणनीति के तहत, अंदर बैठे छात्र प्रश्नों को ब्लूटूथ के माध्यम से बाहर भेजते और बाहर मौजूद साथी तुरंत गूगल सर्च का उपयोग कर सटीक उत्तर छात्रों तक पहुंचाते। हालांकि, आरोपियों का यह प्लान परवान चढ़ने से पहले ही पुलिस की सतर्कता के कारण नाकाम हो गया।

High-tech cheating in Raipur GATE exam
रायपुर GATE परीक्षा में हाई टेक नकल (ETV BHARAT)

हरियाणा से जुड़े गिरोह के तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी

DCP संदीप पटेल ने बताया कि इस पूरे रैकेट के पीछे हरियाणा का एक बड़ा मास्टरमाइंड सक्रिय है, जिसने इन छात्रों को ट्रेनिंग और डिवाइस उपलब्ध कराए थे. पुलिस ने बताया कि फिलहाल विवेचना जारी है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य राज्यों में भी छापेमारी की जा सकती है. पुलिस को अंदेशा है कि यह गिरोह पहले भी कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह से धांधली कर चुका है. आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े नामों का खुलासा होने की पूरी संभावना है.

Munnabhai arrested in Raipur
रायपुर में मुन्नाभाई गिरफ्तार (ETV BHARAT)

इस पूरे रैकेट के पीछे हरियाणा का एक बड़ा मास्टरमाइंड सक्रिय है, जिसने इन छात्रों को ट्रेनिंग और डिवाइस उपलब्ध कराए थे-संदीप पटेल, डीसीपी

