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फर्जी कॉल सेंटर से ठगी, 3 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

पुलिस ने इंटरस्टेट गिरोह के आरोपियों को दबोचा है. इस गिरोह के मास्टमाइंड की तलाश जारी है.

Raipur Police Action
ठगी के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 8:13 PM IST

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रायपुर: पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले इंटरस्टेट गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी में से एक आरोपी पीड़ित से महिला की आवाज में भी बात करता था.

बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी

आरोपियों ने बीमा पॉलिसी की मेच्योर राशि दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से 9 लाख 60 हजार रुपए की ठगी की थी. पीड़ित की रिपोर्ट पर मुजगहन थाना में बीएनएस की धारा 318 और आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत कार्यवाही की गई है.

रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT)

रायपुर पुलिस की कार्रवाई

पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला ने बताया कि "मुजगहन थाना क्षेत्र के रहने वाले परमजीत सिंह चड्ढा के साथ ठगी की वारदात हुई थी. आरोपियों ने पीड़ित से इंश्योरेंस का पैसा, मैच्योर होने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था.

मास्टरमाइंड की तलाश जारी

पीड़ित ने आरोपियों के बताए गए अलग-अलग खाते में लगभग 9 लाख 60 हजार रुपए यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर किए थे. पकड़े गए आरोपी दिल्ली में एक फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे. देशभर की बात करें तो पूरे देश में आरोपियों ने करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. इस गिरोह के मास्टरमाइंड पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिसकी तलाश पुलिस की टीम दिल्ली में रहकर कर रही है. पुलिस को केवल तीन आरोपी ही मिले हैं, जो सीधे तौर पर पीड़ित को मोबाइल पर बात करके यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाते थे.

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