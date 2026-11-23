छत्तीसगढ़ में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला, एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे
नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले में 1 और आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 11:00 PM IST
रायपुर: रायपुर पुलिस ने नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले में सोमवार को एक आरोपी जितेंद्र खेतान को गिरफ्तार किया है. इसके पहले आजाद चौक पुलिस ने इस मामले में 3 महिला और डॉक्टर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. महिला आरोपी गीतिका नाग और कृतिका साहू ने नवजात बच्ची को जितेंद्र खेतान को अवैध रूप से बेचा था. आरोपी जितेंद्र खेतान के खिलाफ धारा 140, 143, 318 और 61 BNS के तहत केस दर्ज किया गया है.
रायपुर पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा
रायपुर पुलिस को पूर्व में पकड़े गए महिला आरोपी कृतिका साहू सहित अन्य महिला आरोपियों से विस्तृत पूछताछ के दौरान लीड मिली थी. इसमें खुलासा हुआ था कि आरोपी कृतिका साहू द्वारा एक नवजात बच्ची को जितेंद्र खेतान को बेचा था. पुलिस को मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर पुलिस की टीम ने जितेंद्र खेतान को गिरफ्तार किया है. आरोपी जितेंद्र खेतान रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. आरोपी जितेंद्र खेतान नवजात बच्ची के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया. नवजात बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके सुपुर्द किया गया. नवजात शिशु की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करते हुए उसे मातृछाया में रखा गया है.
रायपुर पुलिस को पूछताछ में अहम जानकारी हाथ लगी है. आरोपी जितेंद्र खेतान द्वारा अन्य नवजात शिशुओं की खरीदी बिक्री किए जाने की बात भी सामने आई है. इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि महिला आरोपी गीतिका नाग एवं कृतिका साहू के माध्यम से अवैध गतिविधि को अंजाम दिया जाता था. इन तथ्यों के आधार पर अन्य नवजात शिशुओं की खरीद बिक्री के साथ ही आरोपियों के आपसी संपर्क एवं पूरे नेटवर्क की जांच पुलिस कर रही है.
पहले 6 आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी
18 नवंबर को आजाद चौक पुलिस ने शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसमें कृतिका साहू रायपुर के आमापारा की रहने वाली है. अहिल्या नामदेव रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वहीं तीसरी महिला आरोपी गीतिका नाग जो भिलाई 3 की रहने वाली है. 19 नवंबर को आजाद चौक पुलिस ने 3 महिला आरोपियों की निशानदेही पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसमें दिवाकर हॉस्पिटल के डॉक्टर खिरसिंधु महानंद, प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा शामिल थे.