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छत्तीसगढ़ में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला, एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे

रायपुर नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला ( ETV BHARAT )

रायपुर: रायपुर पुलिस ने नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले में सोमवार को एक आरोपी जितेंद्र खेतान को गिरफ्तार किया है. इसके पहले आजाद चौक पुलिस ने इस मामले में 3 महिला और डॉक्टर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. महिला आरोपी गीतिका नाग और कृतिका साहू ने नवजात बच्ची को जितेंद्र खेतान को अवैध रूप से बेचा था. आरोपी जितेंद्र खेतान के खिलाफ धारा 140, 143, 318 और 61 BNS के तहत केस दर्ज किया गया है.

रायपुर पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा