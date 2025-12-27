ETV Bharat / state

रायपुर मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ केस, बजरंग दल के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार, जमकर मचा हंगामा

7 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद बजरंग दल के लोगों ने शनिवार को राजधानी के तेलीबांधा थाने में अपनी गिरफ्तारी दी. उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गलत बताया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच अभी भी चल रही है. आगे जो भी जांच में आएगा उस आधार पर आगे की गिरफ्तारी की जाएगी.

रायपुर: कांकेर की आमाबेड़ा घटना पर 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद बुलाई गई. इस बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ और हंगामा हुआ. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ और बदसलूकी के आरोप लगे. इस केस मे 26 दिसंबर को रायपुर पुलिस ने एक्शन लिया. पुलिस ने बजरंग दल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया.

बजरंग दल ने खोला मोर्चा

इस केस में बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है. बजरंग दल के विभाग सहसंयोजक रवि वाधवानी ने मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि कांकेर में आदिवासी समाज के ऊपर बलपूर्वक जो कृत्य किए गए थे. उसके विरोध में बजरंग दल सर्व हिंदू समाज ने 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया था. इस बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया था. बावजूद इसके तेलीबांधा स्थित मैग्नेटो मॉल के संचालक ने जानबूझकर उस मॉल को खोलकर रखा. ईसाई मिशनरी की एक झांकी लगाई. इसके बाद सकल हिंदू समाज के लोग वहां पर पहुंचे वहां पहुंचकर सकल हिंदू समाज ने विरोध किया.

रायपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

रवि वाधवानी ने आगे कहा कि मैग्नेटो मॉल में किसी तरह की कोई तोड़फोड़ या अभद्र व्यवहार नहीं की गई है. क्रिसमस को लेकर जो झांकी बनाई गई थी केवल उसी का विरोध किया गया था. देश में इस तरह की घटना होती है तो कांकेर की घटना का भी जिक्र होना चाहिए. बजरंग दल के 7 लोगों को पुलिस ने शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया है. उसका विरोध करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सामने आया है.

बजरंग दल के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अगर वे अपराधी हैं तो हम लोग भी अपराधी हैं और पुलिस हमें भी गिरफ्तार करें. आज पुलिस हम लोग को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे. इसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ में करेगा- रवि वाधवानी, सहसंयोजक, बजरंग दल, छत्तीसगढ़

हनुमान चालीसा का पाठ करते बजरंग दल के कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

रायपुर पुलिस ने क्या कहा ?

इस पूरे मसले पर रायपुर पुलिस की पैनी नजर है. रायपुर के रायपुर के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि "24 दिसंबर को तेलीबांधा थाना अंतर्गत स्थित मैग्नेटो मॉल में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था. इस दौरान कुछ लोगों ने मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ करने के साथ ही मारपीट की घटना की थी.

मैग्नेटो मॉल के संचालक के द्वारा इस मामले में तेलीबांधा थाने में शिकायत दी गई थी और FIR दर्ज होने के बाद बजरंग दल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच पुलिस के द्वारा अभी भी की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी- कीर्तन राठौर, एडिशनल एसपी, रायपुर पुलिस

रायपुर के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता तेलीबांधा थाने में गिरफ्तारी देने आए हैं. सड़क पर चक्काजाम कर दिए हैं. पुलिस टीम के द्वारा बजरंग दल के लोगों से बातचीत की जा रही है.