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प्रतीक राय अपहरण केस , रायपुर पुलिस की यूपी तक जांच, 12 घंटे में सुलझाया केस, तीन आरोपी गिरफ्तार

प्रतीक राय अपहरण केस को रायपुर पुलिस ने सुलझा लिया है. इस केस में तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Accused in Prateek Rai kidnapping case arrested
प्रतीक राय अपहरण केस के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 10:27 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के उत्तर जोन अंतर्गत खमतराई थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति प्रतीक राय के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की. खमतराई पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. उसके बाद पुलिस को दोपहर 2.30 बजे एक काले रंग की कार दिखी. जो यूपी पासिंग की थी.

जांच में पुलिस को मिली सफलता

इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी. प्रतीक राय की किडनैपिंग के पीछे वाहन और पैसों के लेनदेन को लेकर प्रतीक राय को जबरदस्ती अगवा किया गया था. आखिरकार प्रतीक राय को बरामद करने के साथ ही किडनैप करने वाले तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

Prateek Rai kidnapping
प्रतीक राय अपहरण केस (ETV BHARAT)

रायपुर उत्तर जोन की DCP दीपमाला कश्यप ने बताया कि खमतराई थाने में महिला के द्वारा अपने पति के बारे में सूचना दी गई. उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले. उसके साथ ही तकनीकी सर्विलांस से उत्तर प्रदेश तक पहुंची.

घटना में उपयोग किए गए वाहन की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने वाहन का पीछा करते हुए किडनैप हुए प्रतीक राय को सकुशल बरामद करने के साथ ही तीन आरोपियों को भी धर दबोचा. डीसीपी ने बताया की प्रतीक राय की किडनैपिंग के पीछे वाहन और पैसों का लेन देन है- दीपमाला कश्यप, डीसीपी, रायपुर उत्तर जोन

Raipur Commissionerate
रायपुर कमिश्नरेट (ETV BHARAT)

यूपी तक रायपुर पुलिस ने की जांच

खमतराई की टीम द्वारा तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से वाहन की लगातार ट्रैकिंग प्रारंभ की गई. वाहन के उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की जानकारी मिलते ही अंतर्राज्यीय पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया. थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क कर वाहन की लोकेशन, संभावित मार्ग, टोल प्लाजा और अन्य आवश्यक तकनीकी जानकारी साझा की गई. वाहन के संभावित मार्ग को देखते हुए चौपन, रॉबर्ट्सगंज सहित मार्ग में पड़ने वाले संबंधित पुलिस क्षेत्रों को भी तत्काल अलर्ट किया गया. संभावित मार्गों पर नाकाबंदी एवं चेकिंग पॉइंट लगाए गए. इस तरह पुलिस किडनैपर्स तक पहुंच पाई.

रायपुर पुलिस द्वारा लगातार साझा की जा रही तकनीकी एवं टोल संबंधी जानकारी के आधार पर संबंधित पुलिस टीमों द्वारा वाहन की गतिविधियों पर नजर रखी गई. लोकेशन में बदलाव के अनुसार मार्ग में तैनात टीमों को लगातार अपडेट किया जाता रहा. इसके बाद अहरौरा में वाहन रोककर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जिसमें अभय सिंह, बृहस्पत सिंह और आदर्श सिंह शामिल हैं.

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