सूखा नशा और सिंथेटिक ड्रग्स केस, 6 आरोपी गिरफ्तार, इंटरस्टेट आरोपी भी अरेस्ट
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए के सामान भी जप्त किए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 7:03 PM IST
रायपुर: रायपुर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम ने सूखा नशा और सिंथेटिक ड्रग्स केस में इंटरस्टेट आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.
एमडीएम ड्रग्स जब्त
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 48.3 ग्राम एमडीएम जप्त किया है. जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही. इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 8 पार्टी पिल्स 9 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जप्त किया है. कुल मिलाकर आरोपियों के कब्जे से 10 लाख का सामान बरामद हुआ है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने थाना तेलीबांधा में धारा 22 ख नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
रायपुर पुलिस का ऑपरेशन हुआ सफल
क्राइम एवं साइबर पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रैपिडो राइडर के जरिए शहर में एमडीएम ड्रग्स सुनसान स्थान पर रखकर वीडियो लोकेशन शेयरिंग के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है. इस सूचना के आधार पर कुछ रैपिडो राइडर को वेरीफाई करने के बाद, उन पर नजर रखी जा रही थी. इसके बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तेलीबांधा के काशीराम नगर के पास तीन रैपिडो राइडर के पास से एमडीएम ड्रग्स बरामद किया.
पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम सौरभ डोंगरे, शुभम राठौड़ और सौरव यादव बताया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे काशीराम नगर के श्रद्धा आश्रम के पास एमडीएम कुणाल मंगतानी के द्वारा दिए गए लोकेशन पर डिलीवरी देने आए थे.
चारों आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि "ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड दिल्ली निवासी महेश खड़का और कुसुम हिंदुजा है, जो पहले भी साल 2024 में जेल जा चुके हैं और दोनों वर्तमान में दिल्ली में रहकर ड्रग्स सिंडिकेट का संचालन कर रहे हैं. ग्राहकों को व्हाट्सएप मैसेज कर ड्रग्स डिलीवरी की जाती है. दोनों दिल्ली से कोरियर के जरिए ड्रग्स को रायपुर कुणाल मंगतानी के पते पर भिजवाते थे.
कुणाल मंगतानी रैपिडो राइडर के माध्यम से सुनसान स्थान पर एमडीएम ड्रग्स रखकर वीडियो और लोकेशन महेश खड़का और कुसुम हिंदुजा को भेज देते थे. एमडीएम ड्रग्स के पैसे का लेनदेन बैंक खातों का उपयोग कर किया जाता था.
पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली से महेश खड़का और कुसुम हिंदुजा को गिरफ्तार किया. पुलिस की पूछताछ में महेश और कुसुम ने बताया कि नाइजीरियन नागरिकों से ड्रग्स की खरीदी करते थे.
पकड़े गए आरोपियों में कुणाल मंगतानी थाना तेलीबांधा रायपुर का रहने वाला है. सौरभ डोंगरे थाना टिकरापारा जिला रायपुर का रहने वाला है. शुभम राठौड़ थाना टिकरापारा जिला रायपुर का रहने वाला है. सौरभ यादव थाना खमतरई जिला रायपुर का रहने वाला है. कुसुम हिंदूजा थाना खमारडीह जिला रायपुर की रहने वाली है. वहीं आरोपी महेश सिंह खड़का शेख सराई साउथ दिल्ली का रहने वाला है.
ड्रग्स सिंडिकेट में आरोपियों की भूमिका
⦁ महेश खड़का और कुसुम हिंदुजा मास्टरमाइंड और डिलीवरी नेटवर्क प्रबंधन का काम देखते थे.
⦁ कुणाल मंगतानी कोरियर से ड्रग्स रिसीव करने वाला
⦁ सौरभ यादव शुभम राठौड़ और सौरव डोंगरे ड्रग्स को ग्राहकों तक पहुंचने वाले रैपीडो राइडर के रूप में काम करते थे.