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रायपुर में गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन, 2 इंटरस्टेट सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर के उरला, गुढ़ियारी और पंडरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, गांजा बेचते और परिवहन करते पुलिस ने पकड़ा

Ganja smuggling Action
रायपुर में गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन, 2 इंटरस्टेट सहित 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 8:13 PM IST

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रायपुर: कमिश्नरेट के उत्तर जोन ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को गुढ़ियारी, पंडरी और उरला पुलिस ने संयुक्त रूप से गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को रंगे हाथों परिवहन करते और गांजा की बिक्री करते गिरफ्तार किया है. पकड़े गए 4 आरोपियों में से 2 आरोपी इंटरस्टेट आरोपी हैं.

2 आरोपी यूपी के

उत्तर जोन के डीसीपी मयंक गुर्जर ने बताया कि रायपुर कमिश्नरेट के 3 थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को पकड़ा है. जिसमें 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं जिनके नाम आकाश रायकवाड और धीरज रायकवाड है. वहीं 2 आरोपी रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्र के हैं जिनके नाम संतराम निषाद और कमलेश पटेल हैं.

Ganja smuggling Action
रायपुर के उरला, गुढ़ियारी और पंडरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केस 1- गुढ़ियारी थाना इलाका

थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम ने कबीर चौक स्थित ओव्हर ब्रीज के नीचे सब्जी बाजार के पास दबिश दी. गांजा का परिवहन करते अंतर्राज्यीय आरोपी आकाश रायकवाड़ एवं धीरज रायकवाड़ के कब्जे से 9 किलो 866 ग्राम गांजा जब्त किया. जिसकी कीमती लगभग 4 लाख 93 हजार रुपए है.

केस 2- पंडरी थाना इलाका

17 जून को थाना प्रभारी पण्डरी के नेतृत्व में दलदल सिवनी कचड़ा गोदाम के पास दबिश दी गई जहां गांजा की बिक्री करते आरोपी कमलेश पटेल निवासी पण्डरी रायपुर को गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से 2 किलो 285 ग्राम गांजा जब्त किया गया है. जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 20 हजार रुपए है.

केस 3- उरला थाना इलाका

17 जून को थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में बीरगांव स्थित बुधवारी बाजार के पास कार्रवाई की गई. गांजा बिक्री करते हुए आरोपी संतराम निषाद निवासी उरला रायपुर को पकड़ा गया. उसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा मिला जिसकी लगभग 53 हजार रुपए है.

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