रायपुर में गुंडा बदमाशों पर पुलिस की सख्ती, 149 निगरानी बदमाशों की कराई गई परेड, 39 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

मंगलवार को 9 थाना क्षेत्र के 149 गुंडा-निगरानी बदमाशों को आजाद चौक थाने बुलाया गया और अपराध दोहराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

9 थाना क्षेत्र के 149 गुंडा-निगरानी बदमाशों को आजाद चौक थाने बुलाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 7:48 PM IST

रायपुर: पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. शहर के 9 थाना क्षेत्रों के कुल 149 गुंडा और निगरानी बदमाशों को आजाद चौक थाना परिसर में बुलाकर परेड कराई गई. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों को कड़ी चेतावनी दी.

रायपुर में गुंडा बदमाशों पर पुलिस की सख्ती, 39 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चला विशेष अभियान

यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर की गई. अभियान का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप कुमार पटेल और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा ने किया. पुलिस का उद्देश्य जिले में सक्रिय गुंडा बदमाशों पर नियंत्रण और अपराधों पर रोक लगाना है.

इन थाना क्षेत्रों के बदमाश हुए शामिल

पश्चिम डिप्टी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र के जिन 9 थाना क्षेत्रों से बदमाशों को बुलाया गया, उनमें आमानाका, कबीर नगर, सरस्वती नगर, आजाद चौक, डीडी नगर, पुरानी बस्ती, टिकरापारा, राजेंद्र नगर और मुजगहन थाना शामिल हैं. सभी 149 बदमाशों को कड़ाई से थाने बुलाकर उनकी उपस्थिति दर्ज की गई.

अंतिम चेतावनी, अपराध दोहराया तो होगी सख्त कार्रवाई

परेड के दौरान पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने सभी बदमाशों को अंतिम चेतावनी दी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि भविष्य में कोई भी बदमाश किसी भी प्रकार की आपराधिक, अवैधानिक या असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

39 बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

इस दौरान 39 निगरानी बदमाशों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई. इन सभी को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया.

शांति भंग करने वालों पर रहेगी नजर

रायपुर पुलिस ने साफ कहा है कि शहर की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले, आम जनता में डर का माहौल बनाने वाले किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों पर पुलिस की लगातार निगरानी रहेगी और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

