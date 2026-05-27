निःशुल्क या सुनिश्चित पार्किंग? कलेक्टर के दो आदेशों ने बढ़ाया भ्रम, अब मॉल्स और व्यावसायिक परिसरों में क्या होगा नियम?
लिफ्ट सुरक्षा, फायर सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बुलाई गई थी बैठक, पार्किंग व्यवस्था पर चर्चा के बाद आदेश और फिर संशोधित आदेश जारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 27, 2026 at 6:40 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मॉल्स और बड़े व्यावसायिक परिसरों की पार्किंग व्यवस्था को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की 26 मई की बैठक के बाद नया सवाल खड़ा हो गया है. एक आदेश में निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई, जबकि संशोधित समाचार में केवल पार्किंग स्थल में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मॉल्स में फ्री पार्किंग लागू होगी या केवल पार्किंग प्रबंधन को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है.
पहले आदेश में निशुल्क पार्किंग का स्पष्ट उल्लेख
जिला प्रशासन की ओर से जारी पहले समाचार में कलेक्टर ने मॉल्स एवं व्यावसायिक परिसरों में निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. इससे यह संदेश गया कि अब शहर के बड़े मॉल्स और कॉम्प्लेक्स में लोगों को पार्किंग शुल्क से राहत मिल सकती है.
संशोधित आदेश में बदली भाषा
बाद में जारी संशोधित समाचार में निशुल्क पार्किंग शब्द हटाकर केवल पार्किंग स्थल में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई. इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि प्रशासन ने अपने पहले आदेश को नरम किया है या फिर केवल व्यवस्था सुधारने पर फोकस रखा गया है.
आम नागरिकों की सुविधा
बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने साफ कहा कि आम नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है. प्रशासन का जोर पार्किंग अव्यवस्था खत्म करने, भीड़ नियंत्रण और लोगों को बेहतर सुविधा देने पर है. हालांकि संशोधित आदेश के बाद फ्री पार्किंग को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है.
लिफ्ट सुरक्षा के साथ पार्किंग भी बनी बड़ा मुद्दा
बैठक मूल रूप से लिफ्ट सुरक्षा, फायर सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया. कलेक्टर ने भवन संचालकों को साफ चेतावनी दी कि सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
निःशुल्क पार्किंग से ट्रैफिक जाम कम करने में मिलेगी मदद- रामावतार तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी ने कहा कि यदि शहर के मॉल्स और बड़े व्यावसायिक परिसरों में निशुल्क पार्किंग व्यवस्था लागू होती है, तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि लोग सड़क किनारे वाहन खड़े करने के बजाय पार्किंग स्थलों का उपयोग करेंगे, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने में मदद मिलेगी.
हाल ही में उपभोक्ता फोरम की ओर से भी निशुल्क पार्किंग को लेकर निर्देश दिए गए थे. ऐसे में प्रशासन यदि बिना किसी दबाव के स्पष्ट और सख्त निर्णय लेता है, तो रायपुर में जगह-जगह लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है.- राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार
जनता को भी करना होगा सहयोग
राम अवतार तिवारी ने यह भी कहा कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि आम जनता को भी यातायात नियमों और पार्किंग व्यवस्था का पालन करते हुए सहयोग करना होगा. तभी शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल पाएगी.
अब व्यापारिक संस्थानों की नजर प्रशासन के अगले कदम पर
मॉल संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि प्रशासन आगे पार्किंग शुल्क को लेकर अलग से कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी करता है या नहीं. फिलहाल “निःशुल्क पार्किंग” और सुनिश्चित पार्किंग व्यवस्था के बीच के अंतर ने नया प्रशासनिक और व्यावसायिक विवाद खड़ा कर दिया है.