31 दिसंबर को पं. रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि, सुरता दिवस के रूप में आयोजन, जानिए वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और नेता के बारे में
मध्य प्रदेश के आधुनिक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं पंडित रवि शंकर शुक्ल, अविभाजित मध्य प्रदेश के रहे प्रथम मुख्यमंत्री
Published : December 27, 2025 at 8:24 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल देश के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे. उन्हें आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता कहा जाता है. वे अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे. उनका निधन 31 दिसंबर 1956 को हुआ था. उनकी पुण्यतिथि को हर साल सुरता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस साल भी इसकी तैयारी की जा रही है.
आजादी की लड़ाई में निभाई अहम भूमिका: पंडित रविशंकर शुक्ल ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. इस दौरान उन्हें मध्य प्रदेश के सिवनी जेल और रायपुर के कोतवाली जेल में भी रहना पड़ा. देश और समाज के लिए संघर्ष करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था.
मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री: इतिहासकार डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार, आजादी से पहले मध्य प्रांत और बरार में वे शिक्षा मंत्री रहे. आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश अलग राज्य बना, तब पंडित रविशंकर शुक्ल इसके पहले मुख्यमंत्री बने. उस समय मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था.
छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा योगदान
- भिलाई स्टील प्लांट पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थापित होना था, लेकिन उनके हस्तक्षेप से यह भिलाई में स्थापित हुआ.
- उन्होंने सिरपुर में पुरातात्विक खुदाई शुरू करवाई, जिससे ऐतिहासिक धरोहरें सामने आईं.
- दक्षिण बस्तर को निजाम को दिए जाने वाले 99 साल के पट्टे को भी उन्होंने रुकवाया.
शिक्षा और हिंदी के प्रचारक: पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा और हिंदी भाषा के बड़े समर्थक थे. वे खैरागढ़ में तीन साल तक प्रधान अध्यापक रहे और वहां के राजा-राजकुमारों को शिक्षा दी. 1937 में विद्या मंदिर योजना लागू की. रायपुर जिला परिषद से उत्थान पत्रिका का प्रकाशन कराया. हिंदी भाषा पर कई पुस्तकें भी लिखीं.
देश के बड़े नेताओं से थे करीबी संबंध: उनके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल और विनोबा भावे जैसे नेताओं से अच्छे संबंध थे. वे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना के संवाहक थे.
सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता: पंडित रविशंकर शुक्ल की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में थी, जो मंत्रिमंडल और आम जनता—सबके साथ मिल-जुलकर काम करते थे. वैचारिक मतभेद के बावजूद उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी.
पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और राज्य के लिए समर्पित कर दिया. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विकास में उनका योगदान ऐतिहासिक है. उन्हीं की स्मृति में रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है. उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है.