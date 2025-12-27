ETV Bharat / state

31 दिसंबर को पं. रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि, सुरता दिवस के रूप में आयोजन, जानिए वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और नेता के बारे में

31 दिसंबर को पं. रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि, सुरता दिवस के रूप में आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )