ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी, 10वीं पास आरोपी ने व्यापारियों से ठगे लाखों रुपए, रायपुर पुलिस ने पकड़ा

ऑनलाइन फाइनेंस और प्री अप्रूव्ड लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को रायपुर की मौदहापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी, 10वीं पढ़े आरोपी ने व्यापारियों से ठगे लाखों रुपए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 8, 2026 at 9:56 AM IST

Updated : February 8, 2026 at 11:12 AM IST

रायपुर: शहर के मौदहापारा थाना पुलिस ने ऑनलाइन फाइनेंस और प्री-अप्रूव्ड लोन दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा किया है. ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ है. आरोपी ने कई व्यापारियों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी.

ऑनलाइन फाइनेंस और प्री अप्रूव्ड लोन का झांसा देकर ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यापारियों को ऐसे बनाता था शिकार

पुलिस के मुताबिक आरोपी व्यापारियों से पहले दोस्ती करता था. इसके बाद उन्हें ऑनलाइन फाइनेंस एप, कैशबैक और इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए ज्यादा फायदा दिलाने का लालच देता था. शुरुआत में कुछ लोगों को फायदा दिलाकर उनका भरोसा जीतता और फिर उनसे बड़ी रकम ठग लेता था.

मध्यप्रदेश से गिरफ्तार हुआ आरोपी

रायपुर सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले आरोपी मुदित पाठे को गिरफ्तार किया.

प्री अप्रूव्ड लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पढ़ाई छोड़कर आया था फाइनेंस सेक्टर में

आरोपी ने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. उसके पिता पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते थे, लेकिन कोविड के दौरान आर्थिक हालत खराब होने के कारण आरोपी रायपुर आ गया. यहां उसने ऑनलाइन एप और पोर्टल से फाइनेंस व निवेश से जुड़ी जानकारी हासिल की और ठगी करने लगा.

कई बैंक कार्ड मिले

पुलिस ने बताया कि आरोपी ट्रेन से दूसरे शहर भागने की तैयारी में था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पास से पुलिस ने 12 से ज्यादा बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक, मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपी ठगी की रकम को अलग-अलग वॉलेट और खातों में ट्रांसफर करता था.

आरोपी के खिलाफ मौदहापारा थाने में धारा 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

