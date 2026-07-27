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रायपुर में नर्सिंग कॉलेज भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, इंटरव्यू से वंचित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

2500 आवेदनों में सिर्फ 700 को इंटरव्यू कॉल, नियमित भर्ती की जगह संविदा नियुक्ति का विरोध

RAIPUR NURSING COLLEGE RECRUITMENT
रायपुर में नर्सिंग कॉलेज भर्ती में गड़बड़ी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 7:32 PM IST

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रायपुर. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित नवीन नर्सिंग महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डेमोंस्ट्रेटर पदों की सीधी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है और कई पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया है.

नियमित भर्ती की जगह संविदा नियुक्ति का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिर्फ 700 लोगों को बुलाया गया

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इन पदों के लिए करीब 2500 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने केवल 700 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू और काउंसलिंग के लिए बुलाया. उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

नियमित भर्ती की जगह संविदा भर्ती हो रही

छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सिंग स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने कहा कि इन पदों पर नियमित भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय संविदा भर्ती की जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में इन्हीं पदों पर सीजीपीएससी के माध्यम से नियमित भर्ती निकली थी. उस समय केवल महिला अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, जिसके खिलाफ पुरुष अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और फैसला उनके पक्ष में आया था.

जिन सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उन्हें काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन का मौका दिया जाए. पहले पात्र घोषित किए गए कुछ अभ्यर्थियों को बाद में अपात्र भी घोषित कर दिया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.- अजय त्रिपाठी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सिंग स्वास्थ्य संगठन

जांच की मांग

त्रिपाठी ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया की पूरी जांच कराई जाए, बायोमेट्रिक उपस्थिति और भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच हो. साथ ही, स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती की जाए ताकि सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके.

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संविदा नियुक्ति का विरोध
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