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नकटी बुलडोजर मामला: कांग्रेस ने राज्यपाल से की मुलाकात, न्यायिक जांच की मांग

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों को न तो पर्याप्त समय दिया गया और न ही उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की गई. पार्टी ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

नकटी बुलडोजर कांड पर कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT)

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा कि 29-30 जून 2026 को रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम नकटी (सम्मानपुर), माना क्षेत्र के 85 से अधिक मकानों को तोड़ा गया. कांग्रेस का दावा है कि इनमें कई ऐसे परिवार भी शामिल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किए गए थे.

रायपुर : नकटी गांव में कथित तोड़फोड़ और बेदखली की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. प्रभावित ग्रामीणों के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की न्यायिक जांच, पीड़ितों के पुनर्वास और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई से दर्जनों परिवार बेघर हो गए और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ.

कांग्रेस ने राज्यपाल से आग्रह किया कि सरकार को निर्देश देकर जांच कराने की मांग की है.

• पूरे प्रकरण की न्यायिक आयोग या स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए.

• जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो.

• जिन मकानों को तोड़ा गया है, उन्हें उसी स्थान पर दोबारा बनाकर दिया जाए.

• पीड़ित परिवारों को नुकसान का उचित मुआवजा, आर्थिक सहायता और पुनर्वास मिले.

• मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाए.

• भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय की जाए.

राज्यपाल ने दिया भरोसा

कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचा था. इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वह इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से चर्चा करेंगे तथा न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता और प्रभावित ग्रामीण शामिल रहे.

नकली मामले पर लगातार सरकार को घेर रही कांग्रेस

नकटी के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है. एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यपाल से इस मामले में हस्ताक्षर करने की मांग की है. कांग्रेस ने पूरे मामले पर राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है.