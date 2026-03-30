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ट्रिपल इंजन बनाम अधूरे वादे, रायपुर नगर निगम के बजट पर सदन में संग्राम, 2130 करोड़ के बजट पर सियासी वार-पलटवार

बजट पेश होने से पहले कांग्रेस पार्षद दल हाथों में वादों के पोस्टर लेकर सदन में पहुंचा. विपक्षी पार्षदों ने वादा तेरा वादा गीत गाकर भाजपा के चुनावी वादों की याद दिलाई. इस पर सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने नाराजगी जताते हुए पोस्टर हटाने के बाद ही कार्यवाही शुरू करने की बात कही. विपक्ष ने साफ कहा कि पहले अधूरे वादों पर चर्चा हो, तभी तख्तियां हटेंगी. इस दौरान सभापति और एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली. सदन देर तक नारेबाजी और हंगामे से गूंजता रहा.

रायपुर : रायपुर नगर निगम के बजट सत्र में सोमवार को राजनीति अपने चरम पर नजर आई. बजट पेश होने से पहले ही सदन विपक्ष के विरोध, पोस्टरों और ‘वादा तेरा वादा’ गीत से गूंज उठा. कांग्रेस पार्षदों ने अधूरे वादों को मुद्दा बनाकर भाजपा की महापौर मीनल चौबे को घेरा, तो सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्षदों पर शहर की बदहाली का ठीकरा फोड़ा. हंगामे और नारेबाजी के बीच आखिरकार 2026-27 के लिए करीब 2130 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, जिसने शहर के विकास के साथ सियासी तापमान भी बढ़ा दिया.

महापौर ने पेश किया 2130 करोड़ का बजट

प्रश्नकाल के बाद महापौर मीनल चौबे ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2130.35 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में महिला शांति गृह, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, महिला आत्मरक्षा शिविर, लेडीज गारमेंट फैक्ट्री जैसी घोषणाओं के जरिए महिला वर्ग को साधने की कोशिश दिखी. इसी के साथ 84 करोड़ के खारुन रिवर फ्रंट, 20 करोड़ के केनाल रोड 2.0 और 233 करोड़ के रोड-नाली-पाइपलाइन कार्य का ऐलान बजय में किया गया. इसके अलावा 38 करोड़ की नई पानी टंकी और रोबोटिक सक्शन मशीन जैसे प्रावधानों के जरिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस दिया गया.

युवा, खेल और संस्कृति को भी साधने की कोशिश

बजट में रायपुर युवा रत्न सम्मान, गॉस मेमोरियल खेल मैदान उन्नयन, जेएन पांडेय स्कूल और खेल परिसर विकास, तथा खारुन महोत्सव जैसे ऐलान कर युवा और सांस्कृतिक वोट बैंक पर भी नजर रखी गई.महापौर ने खारुन नदी की पहचान को बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर विकसित करने की बात कही, जिससे शहर की अलग सांस्कृतिक ब्रांडिंग बनाने का प्रयास साफ दिखा.

पुराने बजट का कॉपी-पेस्ट, नए वादों पर चुप्पी- कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बजट को पुराने बजट का कॉपी पेस्ट करार दिया.उन्होंने आरोप लगाया कि 25% टैक्स छूट, 100 सिटी बस और स्वच्छ पेयजल जैसे चुनावी वादों पर बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं की गई.आकाश तिवारी ने कहा कि “ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद रायपुर को स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पा रहा.

रायपुर निगम अब कमर्शियल मॉडल पर टैक्स वसूली का दबाव बना रहा है, जबकि बुजुर्ग चार महीने से पेंशन के लिए भटक रहे हैं. भाजपा हर सवाल पर पूर्व कांग्रेस परिषद को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है- आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष, रायपुर नगर निगम

मीनल चौबे का पलटवार, 90 फीसदी वादे पूरे

महापौर मीनल चौबे ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि पिछले बजट के 90% काम पूरे किए जा चुके हैं.उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, युवाओं के कौशल, बुजुर्ग सुविधाओं और शहर की पहचान को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सदन की गरिमा को तार-तार किया गया है. बजट भाषण के दौरान उनका सदन में मौजूद न होना भगोड़े नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर पेश करता है.महापौर ने पूर्व कांग्रेस परिषद को शहर की वर्तमान समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया.

बजट से ज्यादा वादों की लड़ाई

रायपुर नगर निगम का यह बजट सिर्फ विकास योजनाओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच आगामी नगरीय राजनीति की दिशा तय करने वाला सियासी मंच बन गया है.एक तरफ भाजपा महिला, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्ड के जरिए शहरी वोटरों को साधने में जुटी है, वहीं कांग्रेस अधूरे वादों और टैक्स के मुद्दे पर सरकार को घेरकर राजनीतिक बढ़त लेने की रणनीति पर काम कर रही है. आने वाले दिनों में यह बजट विकास बनाम वादे की राजनीति को और तेज कर सकता है.