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5000 की उधारी को लेकर विवाद के बाद हत्या, सबूत छुपाने डेडबॉडी को रेलवे ट्रैक पर रखा

पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है.

RAIPUR CRIME
रायपुर हत्या के आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 11:49 AM IST

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रायपुर: बार बार उधार के पैसे मांगने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद डेडबॉडी को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए.

गिरफ्त में 5 आरोपी

गुढ़ियारी थाना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

क्राइम एंड साइबर ADCP गौरव मंडल ने बताया कि पुलिस को 17 अगस्त की सुबह सूचना मिली थी कि गुढ़ियारी थाना अंतर्गत गोगांव अंडर ब्रिज पुराना रेलवे लाइन में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है. इसके बाद गुढ़ियारी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में मृतक की पहचान प्रीतम साहू के रूप में हुई, जो छोटा अशोकनगर गुढ़ियारी का निवासी है.

उधार के पैसे मांगने पर हुआ विवाद

पकड़े गए आरोपी निखिल ध्रुव ने पुलिस को बताया कि मृतक से 5 हजार उधार लिया था. मृतक इस उधार के पैसे को मांगने के लिए बार-बार आ रहा था. आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि 16 अगस्त की रात को मृतक पैसा मांगने के लिए आया था. उसके बाद हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ. बाद में आरोपी ने उसे रेलवे ट्रैक के पास एटीएम से पैसे निकालकर देने की बात कही.

सबूत मिटाने के लिए डेडबॉडी को रेलवे ट्रैक पर रखा

रेलवे ट्रैक पर जाने के पहले आरोपी निखिल ध्रुव ने अपने साथी दीपक साहू और नितिन प्रधान के साथ ही दो अन्य नाबालिग के साथ मिलकर चाकू से मृतक प्रीतम साहू की हत्या कर दी. हत्या के साक्ष्य को छुपाने के लिए आरोपियों ने उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया, जिससे ऐसा लगे कि युवक ने रेलवे ट्रैक पर आकर अपनी जान दे दी.

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