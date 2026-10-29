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कहीं मकानों में रह रहे लोग, कहीं दुकानों में कारोबार, कहीं खाली पड़े प्लॉट, फिर भी निगम के पास अधूरे रिकॉर्ड

कहीं मकानों में रह रहे लोग, कहीं दुकानों में कारोबार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कहीं मकानों में लोग रह रहे हैं, कहीं दुकानों में कारोबार चल रहा है, तो कहीं खाली भूखंड मौजूद हैं, लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में इन संपत्तियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं है. आखिर शहर में मौजूद ये संपत्तियां अब तक निगम के रिकॉर्ड से कैसे छूटी रहीं और इनके मालिकों की पहचान करने में परेशानी क्यों आ रही है?

नगर निगम के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 40 हजार संपत्तियों का विवरण अधूरा है. इनसे लगभग 80 करोड़ रुपये सालाना संभावित संपत्ति कर राजस्व का अनुमान लगाया गया है. जानिए इन रिकॉर्ड को जुटान में क्या चुनौती आ रही और आगे की क्या योजना है. इस खास रिपोर्ट में-

नगर निगम के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 40 हजार संपत्तियों का विवरण अधूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) तीन श्रेणियों में बंटा मामला नगर निगम के सामने करीब 40 हजार संपत्तियों का पूरा विवरण जुटाने की चुनौती है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें लगभग 12 हजार आवासीय मकान, 15 हजार व्यावसायिक दुकानें और 13 हजार खाली भूखंड शामिल हैं. इन संपत्तियों की स्थिति अलग-अलग है. कहीं मकानों में लोग रह रहे हैं, कहीं दुकानों में कारोबार संचालित हो रहा है, तो कहीं भूखंड खाली पड़े हैं या अन्य उपयोग में लिए जा रहे हैं. इसके बावजूद निगम के रिकॉर्ड में इनके मालिकों, वर्तमान पते और कर संबंधी जानकारी का अभाव है. ऐसे में संपत्तियों की सही पहचान और कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. अब नए सर्वे में इन संपत्तियों की वास्तविक स्थिति दर्ज कर उपलब्ध जानकारी का पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन संपत्तियों का विवरण अधूरा है और किनका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट करने की जरूरत है. 2017-18 के सर्वे में भी सामने आई थी रिकॉर्ड की कमी रायपुर में संपत्तियों का अधूरा रिकॉर्ड सामने आने का मामला नया नहीं है. वर्ष 2017-18 के दौरान विश्व बैंक की मदद से कराए गए GIS सर्वे में भी संपत्तियों की जानकारी जुटाने और रिकॉर्ड की कमियों का मुद्दा सामने आया था. इसके बाद शहर का लगातार विस्तार हुआ. नई कॉलोनियां विकसित हुईं, मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने तथा पुरानी संपत्तियों की खरीद-बिक्री के साथ स्वामित्व में बदलाव होते रहे. ऐसे में संपत्तियों की वास्तविक स्थिति और नगर निगम के रिकॉर्ड के बीच अंतर बढ़ने की आशंका है. पुराने सर्वे के बाद बनी नई संपत्तियों का विवरण अपडेट नहीं होने या पहले से दर्ज संपत्तियों की जानकारी पुरानी पड़ जाने से भी परेशानी पैदा हो सकती है. अब नए सर्वे में पुराने आंकड़ों की दोबारा जांच कर संपत्तियों का रिकॉर्ड मौजूदा स्थिति के अनुसार तैयार करने की कोशिश की जाएगी. रायपुर में संपत्तियों का अधूरा रिकॉर्ड और चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मकान, दुकान और खाली प्लॉट की अलग-अलग होगी जांच प्रस्तावित सर्वे में आवासीय, व्यावसायिक और खाली भूखंडों को अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज किया जाएगा. आवासीय मकानों में उनके उपयोग, लोकेशन और उपलब्ध स्वामित्व संबंधी जानकारी की जांच होगी. वहीं, व्यावसायिक दुकानों और कारोबारी परिसरों की वास्तविक स्थिति का निगम के रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा. खाली भूखंडों के मामले में जमीन की लोकेशन, उपलब्ध भू-राजस्व विवरण और मालिक की पहचान पर विशेष जोर रहेगा. निगम का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन-सी संपत्तियां रिकॉर्ड से छूटी हुई हैं, किनका विवरण पुराना है और किनकी प्रॉपर्टी आईडी अब तक नहीं बनी है. खाली भूखंडों पर भी लागू नियमों के अनुसार संपत्ति कर देय हो सकता है, इसलिए उनकी पहचान और कर संबंधी स्थिति की जांच इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी. 80 करोड़ रुपये के संभावित सालाना राजस्व पर नजर नगर निगम के उपलब्ध अनुमान के मुताबिक, इन संपत्तियों से लगभग 80 करोड़ रुपये सालाना संपत्ति कर राजस्व मिलने की संभावना जताई गई है. हालांकि, यह अनुमानित राशि है, वास्तविक वसूली का आंकड़ा नहीं. सर्वे के बाद ही स्पष्ट होगा कि इनमें से कितनी संपत्तियां वास्तव में कर रिकॉर्ड से बाहर थीं और उन पर नियमानुसार कितना कर देय है. यदि जांच में ऐसी संपत्तियों की पहचान होती है, जिनका विवरण अब तक निगम की कर व्यवस्था में शामिल नहीं था, तो उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार कर के दायरे में लाया जा सकता है. इससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी. हालांकि, वास्तविक राजस्व संपत्तियों की श्रेणी, लागू कर दर, स्वामित्व के सत्यापन और कर निर्धारण की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा. इसलिए 80 करोड़ रुपये के अनुमान को संभावित सालाना राजस्व के रूप में ही देखा जाना चाहिए. डुप्लीकेट प्रॉपर्टी आईडी की गड़बड़ियां भी होंगी दूर नगर निगम को कुछ संपत्तियों के लिए डुप्लीकेट प्रॉपर्टी आईडी होने की शिकायतें भी मिली हैं. ऐसी स्थिति में एक ही संपत्ति का विवरण अलग-अलग आईडी के तहत दर्ज हो सकता है, जिससे रिकॉर्ड के प्रबंधन और कर संबंधी जानकारी में भ्रम पैदा होने की आशंका रहती है. दूसरी ओर, कुछ संपत्तियों की प्रॉपर्टी आईडी अब तक नहीं बनी हो सकती है. नए सर्वे में दोनों तरह के मामलों की जांच की जाएगी. अलग-अलग आईडी में दर्ज पते, लोकेशन और अन्य उपलब्ध विवरणों का मिलान कर यह पता लगाने का प्रयास होगा कि कहीं एक ही संपत्ति का रिकॉर्ड दोहराया तो नहीं गया है. वहीं, बिना आईडी वाली संपत्तियों को पहचानकर उनका रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी. सर्वे से जुटाए गए डेटा को निगम के नए सॉफ्टवेयर से जोड़ने की योजना है, जिससे भविष्य में संपत्तियों का विवरण अपडेट करना आसान हो सके. भूईयां और भू-नक्शा रिकॉर्ड से तलाशेंगे जमीन का विवरण