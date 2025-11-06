रायपुर में डॉग सेंटर तैयार, 70 फीडिंग पॉइंट भी तय लेकिन अभी भी स्ट्रीट डॉग की सटीक संख्या पता नहीं होना चिंता का विषय
रायपुर नगर निगम स्ट्रीट डॉग्स के लिए कई पहल कर रहा है लेकिन उनके नियंत्रण और देखभाल के लिए ऑथेंटिक डाटा का अभाव है.
रायपुर: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद रायपुर नगर निगम ने शहर में स्ट्रीट डॉग प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए हैं. निगम ने जहां आवारा कुत्तों के लिए डॉग सेंटर तैयार किया है और 70 फीडिंग पॉइंट चिन्हांकित किए हैं, वहीं नसबंदी और टीकाकरण अभियान भी जारी है. हालांकि, निगम के पास अब तक शहर में डॉग्स की सटीक संख्या का कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है. इधर प्रदेश में डॉग बाइट के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निगम की कार्रवाई: रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त विनोद पांडेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग्स के नियंत्रण और देखभाल को लेकर कई स्तरों पर काम शुरू किया है. निगम द्वारा नसबंदी, डी-वॉर्मिंग और टीकाकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप डॉग फीडिंग पॉइंट तय करने का काम भी अंतिम चरण में है.
एक साल में 5050 डॉग्स की नसबंदी: निगम ने अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच 5050 डॉग्स की नसबंदी की है. प्रत्येक डॉग की डी-वॉर्मिंग और एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है. निगम के पास फिलहाल एक कैचर टीम और एक वाहन है, जो रोजाना शहर के अलग-अलग इलाकों में डॉग पकड़ने और उपचार का काम करती है.
जल्द चालू होगा डॉग शेल्टर सेंटर: रायपुर नगर निगम की ओर से बने डॉग शेल्टर में 77 कुत्तों को रखने की सुविधा है. यहां ऑपरेशन थिएटर, ट्रीटमेंट रूम और मेडिकल सुविधा मौजूद है. निगम ने इसके संचालन के लिए एक एनजीओ से बातचीत की है और पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टरों की मांग भेजी गई है. सुविधा उपलब्ध होते ही यह सेंटर पूरी तरह से चालू हो जाएगा.
70 स्थानों पर तय होंगे फीडिंग पॉइंट: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रायपुर में भी 70 जगह चिन्हांकित की गई है जहां डॉग लवर्स तय नियमों के तहत स्ट्रीट डॉग्स को भोजन करा सकेंगे. हर वार्ड में एक फीडिंग पॉइंट तय किया गया है और जल्द ही वहां सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि शहर में डॉग फीडिंग व्यवस्थित ढंग से हो सके.
रायपुर में डॉग्स की सटीक संख्या नहीं: विनोद पांडेय ने स्वीकार किया कि फिलहाल रायपुर नगर निगम के पास स्ट्रीट डॉग्स की कोई आधिकारिक गणना या सर्वे रिपोर्ट नहीं है. अनुमान के अनुसार रायपुर शहर में 30 से 40 हजार डॉग्स हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक डाटा मौजूद नहीं है. पशु चिकित्सा विभाग ने गणना कार्य किया है, लेकिन वह रिपोर्ट अभी निगम तक नहीं पहुंची है.
प्रदेश में डॉग बाइट के बढ़ते मामले: डॉग बाइट की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं. साल 2024 में जनवरी से जुलाई तक रायपुर के अस्पतालों में 1333 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे थे.वहीं साल 2025 में जनवरी से जुलाई तक यह संख्या 1182 मरीजों तक पहुंच चुकी है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार
- 3 साल में कुल 51,730 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं.
- 2022–23 में 13,042 मामले
- 2023–24 में 24,928 मामले
- 2024–25 जनवरी तक 13,760 मामले दर्ज हुए
- इसके अलावा कुत्तों द्वारा अन्य जानवरों पर हमले के 2803 मामले दर्ज किए गए हैं.
नागरिक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण: अपर आयुक्त पांडेय ने कहा, निगम का प्रयास है कि स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल मानवीय तरीके से हो, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान रखा जाए. निगम अस्पताल में प्रतिदिन 12 से 15 डॉग्स के नसबंदी किए जाते हैं. जैसे ही डॉग सेंटर शुरू होगा, यह संख्या और बढ़ाई जाएगी.
रायपुर नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए कई सकारात्मक पहल की हैं. हालांकि, डॉग्स की सटीक संख्या का अभाव और बढ़ते डॉग बाइट के मामले इस दिशा में और ठोस कदमों की जरूरत है.