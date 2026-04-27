रायपुर नगर निगम में महिला आरक्षण पर हंगामा, मेयर और बीजेपी पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे, निंदा प्रस्ताव भी लाया
महिला आरक्षण पर रायपुर निगम सदन में सियासी संग्राम, निंदा प्रस्ताव पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, वहीं विपक्ष ने जल संकट का उठाया मुद्दा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 27, 2026 at 1:42 PM IST
रायपुर: नगर निगम की विशेष सामान्य सभा सोमवार को भारी राजनीतिक तनाव के बीच शुरू हुई. यह बैठक महिला सशक्तिकरण के लिए जनजागरूकता अभियान पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन शुरुआत से ही माहौल गरम हो गया. महापौर मीनल चौबे सहित भाजपा पार्षद काले कपड़े पहन कर पहुंचे और महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
बैठक से पहले ही शुरू हुआ विरोध
सभा शुरू होने से पहले भाजपा पार्षदों ने “कांग्रेस शर्म करो” के नारे लगाए. भाजपा ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. बैठक के दौरान भी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर निंदा प्रस्ताव लाया गया. इस पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच जोरदार नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला.
सदन में जोरदार हंगामा
सदन में स्थिति इतनी गरमा गई कि बार-बार हंगामे की स्थिति बनती रही. दोनों पक्ष एक-दूसरे को महिला विरोधी बताते रहे. इसके बावजूद बैठक की कार्यवाही जारी रखी गई.
विपक्ष ने जल संकट का उठाया मुद्दा
इधर विपक्ष ने शहर में बढ़ते जल संकट पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने कहा कि इस पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए चर्चा नहीं होगी. इससे विपक्ष और ज्यादा नाराज हो गया. वहीं भाजपा के पास दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत है, इसलिए निंदा प्रस्ताव के पास होने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है. कांग्रेस पार्षद इसका विरोध करते हुए लगातार हंगामा कर रहे हैं.
संभावित हंगामे को देखते हुए नगर निगम परिसर में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. फिलहाल, हंगामे के बीच बैठक जारी है.