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रायपुर नगर निगम में महिला आरक्षण पर हंगामा, मेयर और बीजेपी पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे, निंदा प्रस्ताव भी लाया

मेयर और बीजेपी पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे, निंदा प्रस्ताव भी लाया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )