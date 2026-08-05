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रायपुर नगर निगम की तिरंगा शक्ति फेस्ट पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने कहा, देशभक्ति पर टैक्स है या व्यापार

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर आयोजन में शामिल होने के लिए पैसे मांगना गलत है.

TIRANGA SHAKTI FEST 2026
रायपुर नगर निगम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: 15 अगस्त की भव्य तैयारियों को लेकर रापयुर नगर निगम अपने काम में जुट गया है. रायपुर नगर निगम इस बार तिरंगा शक्ति फेस्ट 2026 आयोजित करने वाला है. लेकिन आयोजन से पहले ही सियासी विवाद खड़ा हो गया है. नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने शासकीय सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों से पंजीयन के नाम पर वसूली जा रही राशि को लेकर नगर निगम प्रशासन और आयोजकों को आड़े हाथों लिया.

₹249 से ₹599 के पंजीयन शुल्क पर कड़ा ऐतराज

रायपुर नगर निगम, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘तिरंगा शक्ति फेस्ट 2026’ के तहत देशभक्ति गीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों से ₹249 से लेकर ₹599 तक का पंजीयन शुल्क वसूला जा रहा है. जब यह आयोजन रायपुर नगर निगम और कला केंद्र जैसी शासकीय और सोसाइटियों के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आम नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों से पैसे मांगना सीधे तौर पर आम जनता का अपमान है.

रायपुर नगर निगम (ETV Bharat)

स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर देश के प्रत्येक बच्चे को बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी प्रतिभा और राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करने का निःशुल्क अवसर मिलना चाहिए: आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष, रायपुर नगर निगम



बिना अनुमति शुल्क तय करने पर प्रशासनिक तंत्र से जवाब तलब

नेता प्रतिपक्ष, आकाश तिवारी ने इस शुल्क निर्धारण की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए नगर निगम और राज्य शासन से जवाब मांगा है. आकाशी तिवारी ने पूछा कि इस पंजीयन राशि के निर्धारण के लिए क्या नगर निगम की सामान्य सभा, कला केंद्र संचालन समिति या राज्य शासन से कोई औपचारिक अनुमति ली गई. आकाश तिवारी कहते हैं कि बिना किसी अधिकृत स्वीकृति के राष्ट्रीय पर्व के नाम पर आम जनता से राशि तय करना बड़ी प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है.


पूर्व के आयोजन का किया जिक्र

कांग्रेस के पूर्व के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए आकाश तिवारी ने कहा, ''जब वे पूर्व कांग्रेस परिषद में नगर निगम के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष थे, तब नगर निगम के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर देशभक्ति कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी. उस समय रायपुर के सभी 70 वार्डों के बच्चों, बुजुर्गों और हर वर्ग के नागरिक के लिए यह मंच पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया था. इसी निःशुल्क मंच से निखरकर रायपुर का एक बच्चा इंडियन आइडल जैसे राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा, जो रायपुर नगर निगम के लिए गौरवशाली क्षण था. आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है और देशभक्ति गीत गाने के लिए भी शुल्क वसूला जा रहा है.''



कांग्रेस की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि यदि यह आयोजन शासकीय सहयोग और संसाधनों से संचालित हो रहा है, तो इसमें व्यावसायिक रवैये को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए. आकाश तिवारी ने कहा कि बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए पंजीयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः निःशुल्क किया जाए, ताकि आर्थिक तंगी के कारण रायपुर की कोई भी प्रतिभावान बच्चा इस आयोजन से वंचित न रह जाए.

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