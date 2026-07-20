ETV Bharat / state

रायपुर नगर निगम का एक्शन: बकाया नहीं देने पर उद्यान की 14 दुकानें सील, मचा हड़कंप

नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों पर निगम का शिकंजा कस गया. टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निगम उद्यान विभाग ने बकाया लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं होने पर सभी दुकानों को सील कर दिया.

रायपुर: टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम मुख्यालय के सामने उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों को सील कर दिया. आरोप है कि संचालक एजेंसी ने लंबे समय से लाइसेंस फीस का बकाया जमा नहीं किया था. निगम ने पुलिस और नगर निवेश उड़नदस्ता की मौजूदगी में यह सख्त कार्रवाई की.

कार्रवाई के दौरान नगर निवेश उड़नदस्ता, यातायात पुलिस और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. उपायुक्त उद्यान जागृति साहू के मार्गदर्शन और उप अभियंता रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई.



अगस्त 2026 तक था लाइसेंस, लेकिन फीस नहीं चुकाई

जानकारी के मुताबिक, गणपति इंफ्रा को इन 14 दुकानों का संचालन 5 साल के लाइसेंस पर दिया गया था, जिसकी अवधि अगस्त 2026 में समाप्त होनी है. लेकिन एजेंसी द्वारा नियमित रूप से लाइसेंस फीस जमा नहीं की जा रही थी, जिसके चलते निगम ने सख्त कदम उठाया.





बकायेदारों को साफ संदेश

नगर निगम की इस कार्रवाई को बकाया वसूली अभियान का बड़ा संदेश माना जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी राजस्व की अनदेखी करने वालों पर आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.



रायपुर नगर निगम ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी बकाया को लेकर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. निगम मुख्यालय के सामने उद्यान परिसर की 14 दुकानों को सील कर प्रशासन ने यह दिखा दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है. अब देखना होगा कि बकायेदार कब तक अपनी लाइसेंस फीस जमा कर दुकानों का ताला खुलवा पाते हैं."

बाहर सड़कें डूबीं, अंदर सदन टपका, निगम की छत ने दे दिया लाइव डेमो, खोल दी व्यवस्था की पोल

बारिश बनाम दावे: क्या पहली बारिश में फिर डूबेगा रायपुर? करोड़ों की सफाई, सैकड़ों नाले और फिर वही जलभराव का डर!

EXPLAINER: सूखती नदी, गिरता जल स्तर, जलते जंगल, सब फूंक दिया हमने, अब क्या है समाधान, कैसे मिले जीवनदान?